آس: عثمان ديمبلي سينتقل إلى باريس سان جيرمان الصيف المقبل

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن مسؤولي نادي برشلونة يعلمون أن الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم الفريق الكتالوني، وقع على عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن ”ديمبلي رفض عرض الفريق لتمديد تعاقده، وأنه وافق على الانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل بالمجان“.

من جانبه نفى خوان لابورتا، رئيس برشلونة، الأخبار التي قالت بأن ديمبلي قد أخبر إدارة النادي بنيته في تجديد تعاقده والبقاء مع النادي.

وقال لابورتا خلال حوار مع صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، يوم السبت: ”ديمبلي رائع وعلى الأقل لم يسبب لنا المشاكل، وربما نشهد أفضل نسخة منه حاليا منذ انضمامه لبرشلونة“.

وأضاف: ”هو لاعب يعرف المدربون كيفية تدريبه بشكل أفضل، وهذا ما يفعله تشافي حاليا ولكننا قدمنا له عرضا لتمديد تعاقده ينتهي يوم ديسمبر الماضي، ولكنه قرر عدم الاستفادة من ذلك العرض وتشافي يقول إنه يعتمد عليه لأنه لاعب بإمكانه صنع الفارق“.

وتابع: ”دعونا نرى ما سيحدث نحن حاليا نقوم بالعمل على وضع سقف الرواتب للاعبين الذين سيبقون والتي سيكون عليهم قبولها، في الوقت الحالي ليست لدينا أخبار بأنه يريد الاستمرار، ولا أعرف إذا كان وكيله على اتصال ولكن لا أعتقد ذلك، ومن حيث المبدأ نحن نركز حاليا على الجزء الأخير من الدوري لمحاولة صنع الفارق والفوز به، وأعتقد أنها ستكون هناك بعض المحادثات، ولكن في إطار سقف الرواتب التي سنحددها“.

وكان عثمان ديمبلي لا يشارك بصورة منتظمة مع برشلونة بسبب إصاباته المتكررة، ولكن بعد سوق الانتقالات الشتوية أصبح يشارك باستمرار وتألق بشدة مع المدرب الإسباني المميز تشافي هيرنانديز.

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني ليلعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وشارك ديمبلي مع برشلونة منذ بداية الموسم الحالي في 21 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة 9 أهداف.

ديمبلي كان قد انتقل لصفوف برشلونة في صيف 2017، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة جاءت لتعويض الرحيل المفاجئ للبرازيلي نيمار دا سيلفا صوب باريس سان جيرمان.