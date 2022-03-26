لابورتا: تشافي هيرنانديز يمكنه البقاء مدربا لبرشلونة كما يشاء

قال خوان لابورتا، رئيس برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إن تشافي هيرنانديز يمكنه الاستمرار مدربا للفريق للفترة التي يريدها عقب بدايته الرائعة مع الفريق.

وأضاف أنه لم يناقش بعد تمديد عقد لاعب الوسط السابق.

وخسر فريق برشلونة مرة واحدة في الدوري منذ تولي تشافي المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب إقالة الهولندي رونالد كومان، ولم يخسر في كافة المسابقات منذ الرابع من ديسمبر.

وسحق برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة الأسبوع الماضي في ”سانتياغو برنابيو“ ليمدد الفريق مسيرته الخالية من الهزيمة إلى 13 مباراة.

وقد سأل الصحفيون لابورتا عقب المباراة بشأن ما إذا كان تحدث مع تشافي عن عقده الذي يستمر حتى 2024.

وقال لابورتا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، التي تتخذ من برشلونة مقرا لها: ”لدينا مدرب يملك تقديرا كبيرا لبرشلونة ويعرف النادي جيدا.. هذه قضايا لم نتطرق إليها لكن ندرك أنه يجب الحديث عنها.

”كما أرى، تشافي هيرنانديز يمكنه البقاء هنا كما يشاء وللفترة التي يريدها، ما يحدث هو: بما أنه يعرف المؤسسة جيدا ويعشق برشلونة فهو يدرك تماما ما يمكن أن يفعله للنادي.

”لقد فعل ذلك بالفعل كلاعب.. ميزة اللاعبين الكبار الذين يصبحون مدربين رائعين أنهم على الفور يدركون الظروف التي يمرون بها“.

ولعب تشافي في برشلونة 17 عاما قبل الانتقال إلى السد القطري في 2015، حيث أنهى مسيرته في الملاعب بعدها بأربع سنوات، وتولى بعدها مسؤولية تدريب الفريق وقاده إلى سبعة ألقاب خلال عامين ونصف العام.

وأضاف لابورتا: ”لست قلقا (بشأن تجديد العقد) لأنني أدرك دائما، قدر الإمكان، مدى احترافيته فيما يتعلق بشأن عقده ورجاحة عقله“.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر وبثلاث نقاط عن إشبيلية وكلاهما خاض مباراة أكثر من النادي الكتالوني.

وسيلتقي الفريق مع إشبيلية في المباراة المقبلة في الثالث من أبريل نيسان بعد انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية.