إنريكي في رسالة تحذير لمنافسيه: إسبانيا تنافس على لقب كأس العالم 2022

قال مدرب منتخب إسبانيا لويس إنريكي، إن فريقه الذي يمزج بين الشباب والخبرة سينافس على لقب كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وأضاف إنريكي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قبل مباراة ودية أمام ألبانيا في برشلونة: ”بعد فترة من الشكوك، لدينا الآن مجموعة من اللاعبين الشبان، وبعض المخضرمين الذين يمكنهم مواجهة أي منافس، وأتوقع أن يصل فريقي إلى المراحل النهائية لكأس العالم، ونطمح في المنافسة، وأن نكون خصمًا شرسًا“.

وستلعب إسبانيا في برشلونة لأول مرة منذ 18 عامًا، وهي المدينة التي استمتع فيها إنريكي بالنجاح كلاعب ثم كمدرب، حيث فاز بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وكأس الملك مع برشلونة في 2015.

وقال المدرب قبل مباراة، السبت: ”أتمنى أن تكون مواجهة كبيرة، وأن يستمتع بها المشجعون، وأعتبر نفسي في بيتي في برشلونة، ولم نلعب هناك منذ سنوات طويلة، وسنخوض المواجهة بحماس كبير.. أعلم أن الناس سيحضرون بكثافة، وسيتم بيع التذاكر بالكامل“.

كما علّق إنريكي على الهزيمة المفاجئة لإيطاليا 0-1 على أرضها أمام مقدونيا الشمالية، يوم الخميس، والتي حرمت بطلة العالم 4 مرات من التأهل لنهائيات كأس العالم للنسخة الثانية تواليًا.

وتأهلت إسبانيا للبطولة في قطر بفوزها على السويد 1-0 في مواجهة مثيرة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتتجنب خوض الملحق.

وأوضح إنريكي أيضًا سبب عدم تجديد عقده مع إسبانيا، والذي ينتهي بنهاية كأس العالم في ديسمبر (كانون الأول).

وقال: ”ماذا سيحدث إذا قمت بالتجديد والذهاب إلى كأس العالم وأفسدت الأمر؟ إذا حدث خطأ، سأغادر بمفردي، مستقبلي لا يثير اهتمام أي شخص، فأنا أعيش في الوقت الحاضر“.