محاولة لخلط الأوراق.. برشلونة ينفي منافسة ريال مدريد على كيليان مبابي

نفى برشلونة ما تردد عن محاولته التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويرفض اللاعب كل محاولات تجديد عقده ويرتبط بشكل كبير بالانتقال لريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

ليكيب: برشلونة يزاحم ريال مدريد على كيليان مبابي https://t.co/CDDB1PVy6K pic.twitter.com/isbsnMOO3M — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 25, 2022

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد ذكرت أن برشلونة دخل في صراع مع ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الذي يبلغ من العمر 23 عاما.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن مصادر من برشلونة قولها إن النادي لم يجر أي اتصال مع كيليان مبابي.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ أن برشلونة دخل حيز التنفيذ وكشفت أن المصدر يأتي من باريس سان جيرمان نفسه الذي كان سيتلقى نبأ أن نادي برشلونة هو الآن الثالث في الخلاف بعد نادي مدريد والنادي الباريسي.

هدف كيليان مبابي الرائع في تدريبات منتخب فرنسا 🤩 pic.twitter.com/b7G45HLYB1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يضع هالاند كأولوية، على الرغم من المطالب الاقتصادية العالية للمهاجم النرويجي، كما أن برشلونة يراقب وضع النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول.

موقف ريال مدريد

من جهتها قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن نبأ محاولة برشلونة التعاقد مع مبابي هو تسريب من جانب باريس سان جيرمان في محاولة لخلط الأوراق، في محاولة يائسة من النادي الفرنسي الذي يقترب من خسارة مبابي مجانا.

وقدم ريال مدريد ثلاثة عروض للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو لكن باريس سان جيرمان رفض الرد على عروض الميرنغي.

وأوضحت ”ماركا“ أن العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة تبدو سلسة، لكن إذا كان تدخل البلوغرانا في صفقة مبابي صحيحًا، فإن هذا من شأنه أن يوتر الأمور بين الناديين.

🗣 ميشيل بلاتيني الأسطورة الفرنسية يتحدث عن مستقبل كليان مبابي 🗨️ يجب أن يفعل مبابي ما يشاء وما يجعله سعيدًا 🗨️ من الجيد أن تنتهي عقود اللاعبين وإلا فإنهم سيكونوا عبيد للأندية pic.twitter.com/mJ6WInnnDV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد بين ريال مدريد وبرشلونة ”اتفاق أدبي“ بشأن عدم التنافس على الصفقات، أو التدخل للتفاوض مع لاعب في أحد الفريقين ينتهي تعاقده خلال موسم واحد.

وختمت الصحيفة بالقول: ”إذا ظهر برشلونة فسيعرف مسؤولو ريال مدريد كيف تسير العملية وما هي درجة التزام مبابي مع الميرنغي، وهو الأمر الذي بدأ كحلم وسينتهي قريبًا إلى واقع، وبدأ العد التنازلي لتحقيقه“.