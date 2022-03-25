ليكيب: برشلونة يزاحم ريال مدريد على كيليان مبابي

قالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية واسعة الانتشار، إن انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده في باريس سان جيرمان لم يعد محسوما؛ بعد دخول برشلونة في صراع التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب.

وأضافت الصحيفة أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل سيتيح له الانتقال مجانا إلى أي ناد يريده، وكان محسوما بنسبة كبيرة أن يرتدي قميص ريال مدريد الموسم المقبل.

لكن الوضع تغير بعدما أبلغ النادي الكتالوني نظيره الباريسي برغبته في التعاقد مع مبابي البالغ عمره 23 عاما، وذلك إثر وداع سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن حقيقة دخول مبابي في مفاوضات مع برشلونة دليل على أن هداف باريس سان جيرمان لم يتخذ أي قرار بعد بشأن مستقبله حتى الآن.

ونجح برشلونة في توفير النقود اللازمة للتعاقد مع أبرز لاعبي العالم خلال الصيف المقبل، وذلك بعد حصول النادي الكتالوني على قرض بقيمة 595 مليون يورو من Goldman Sachs و70 مليون يورو سنويًا مع عقد الرعاية مع منصة بث الموسيقى ”سبوتيفاي“.

وبناء على هذه الوفرة المالية الحالية في برشلونة يمكن أن يقدم عرضا ماليا جيدا لمبابي قد يدفعه لتغيير وجهته من سانتياغو برنابيو إلى كامب نو.

وأعلن برشلونة في وقت سابق من الشهر الحالي توقيع عقد رعاية للقميص والاستاد مع منصة بث الموسيقى سبوتيفاي، حيث ستظهر العلامة التجارية للمنصة السويدية على الجزء الأمامي من قمصان فريقي الرجال والسيدات لأربعة مواسم، اعتبارا من 2022-2023. كما ستصبح الشركة أول من يرعى استاد النادي، الذي سيتحول اسمه الآن إلى سبوتيفاي كامب نو.

وقال برشلونة في بيان حينها: ”رؤية الشراكة هي إنشاء منصة جديدة لمساعدة الفنانين على التفاعل مع المجتمع العالمي لمشجعي نادي برشلونة“.

ولم يكشف برشلونة ولا سبوتيفاي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وفقا لمحطة راك1 الإذاعية الكتالونية فإن قيمة العقد تبلغ 280 مليون يورو (306 ملايين دولار).

وسجل مبابي وصنع 37 هدفًا في كافة المسابقات في الموسم الحالي حتى الآن، أبرزها هدفاه في مرمى ريال مدريد في ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.