موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم

فجرت مقدونيا الشمالية أكبر مفاجآت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بعد أن نجحت في إقصاء إيطاليا للمرة الثانية على التوالي.

وفاز منتخب مقدونيا الشمالية بعد 0-1 على إيطاليا، ليضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي الملحق الأوروبي.

وسجل ألكسندر ترايكوفسكي هدف الفوز لمقدونيا الشمالية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأخفقت إيطاليا بطلة أوروبا في التأهل لكأس العالم، بينما ستخوض مقدونيا الشمالية مواجهة فاصلة أمام البرتغال على بطاقة الظهور في قطر هذا العام.

كما حافظ المنتخب البرتغالي لكرة القدم على فرصته قوية في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بقطر من خلال تأهله إلى نهائي الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة بفوزه الثمين على نظيره التركي 3-1، في الدور قبل النهائي بالمسار الثالث للملحق.

موعد مباراة البرتغال ومقدونيا الشمالية

ويلتقي المنتخب البرتغالي في نهائي هذا المسار مع منتخب مقدونيا الشمالية، يوم الثلاثاء القادم في مدينة بورتو البرتغالية من أجل نيل بطاقة الترشح للمونديال.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة يوم الثلاثاء المقبل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في الفترة من 21 نوفمبرو18 ديسمبر المقبل.