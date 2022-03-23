غافي وأراوخو يرفضان 3 عروض لتجديد عقدهما مع برشلونة

كشفت صحيفة ”ماركا“ على أن نادي برشلونة قدم 3 عروض إلى الثنائي أراوخو وغافي، ولكن جميعها تم رفضها.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن ”النادي حاول تحسين عرضهم الأخير لكن لم يكن كافيا حسب معيار اللاعبين“.

وأشارت ”ماركا“، إلى أنه ”تم تقديم العرض النهائي لأراوخو وإبلاغه بأنه نهائي وبعد فترة التوقف الدولية الحالية سيتم الاجتماع معه للحصول على الإجابة النهائية“.

💥❌ Gavi y Araujo rechazan por tercera vez al Barça https://t.co/tVJRXshc8M Informa @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) March 23, 2022

وينتهي عقد كلا اللاعبين بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل النادي إلى اتفاق معهما لتمديد العقود حتى الآن.

ونجح غافي في التألق والظهور بشكل متميز، ليس فقط مع البارسا، ولكن على مستوى منتخب إسبانيا مع لويس إنريكي، خلال 8 أشهر فقط مع الفريق الأول بالكامب نو.

بينما سبق أن ارتبط اسم أراوخو بالانتقال إلى أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد، بدءًا من الموسم المقبل.

رافينيا

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة ”سبورت“ على أن نادي برشلونة قدم عرضه الأول لشراء الجناح البرازيلي رافينيا، لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة مسؤولي ”البلوغرانا“ في ضم رافينيا، لتعويض الرحيل المحتمل للفرنسي عثمان ديمبلي، عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة استهل مفاوضاته مع ليدز، وقدم عرضه الأول بقيمة 35 مليون يورو.

ويحمل رافينيا جواز سفر إيطالي، وبالتالي لن يشغل أحد المقاعد المخصصة للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة، أنه مع استبعاد إمكانية إتمام صفقة إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، بسبب قيمتها المالية الكبيرة، ينوي برشلونة توزيع ميزانية الميركاتو على مختلف المراكز التي تحتاج إلى دعم، بدلًا من اقتصارها على صفقة أو اثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”هذا الأسلوب هو ما ينتهجه ثنائي التعاقدات في النادي ماتيو أليماني، المدير الرياضي، وجوردي كرويف، مستشار برشلونة الرياضي، ونجحا في التوصل إلى اتفاق مع ثلاثة لاعبين لتدعيم الفريق الموسم المقبل قبل انتهاء الموسم وهم سيزار أزبيليكويتا، أندرياس كريستنسن، وأخيرًا فرانك كيسييه وجميعهم عقودهم ستنتهي“.

كما أن اسم رافينيا ارتبط أيضًا بالانتقال إلى أندية ليفربول وتشيلسي وبايرن ميونخ.

ويمتد عقد رافينيا مع ليدز يونايتد، حتى صيف 2024، مع وجود شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو.

ديمبلي

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير، أن عثمان ديمبلي تحدث مع مسؤولي النادي الكتالوني عقب مباراة ريال مدريد في الدوري، عن رغبته في تجديد عقده مع برشلونة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن ديمبلي يرغب في البقاء داخل جدران النادي الكتالوني، رغم كل الأزمات التي خاضها مع إدارة برشلونة، حيث يشعر بالسعادة تحت قيادة مدربه تشافي هرنانديز.

وأشار التقرير إلى رغبة إدارة برشلونة في تخفيض راتب ديمبلي مع الفريق حال تجديد عقده، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني في الوقت الحالي، موضحًا أن رحيل اللاعب الفرنسي لا يزال أقرب للحدوث.

وأوضح المصدر أن رئيس النادي، خوان لابورتا، قد لا يستطيع الإقدام على تجديد عقد ديمبلي، وأن رحيله لايزال أقرب للحدوث.

وكان فريق برشلونة قد فاز على غريمه التقليدي ريال مدريد برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبعد بداية متذبذبة للموسم، عاد برشلونة من بعيد ونجح في شق طريقه إلى المركز الثالث في الدوري الإسباني بفضل سلسلة من النتائج الرائعة بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه السابق تشافي.

ويحتل برشلونة حالياً المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية الثاني و12 عن ريال المتصدر، مع مباراة مؤجلة في جعبته.