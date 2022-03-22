آس: مبابي قال لبوغبا "لقد سئمت من الوضع داخل باريس سان جيرمان" (فيديو)

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أخبر زميله في منتخب فرنسا بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، بأنه سئم من الوضع داخل صفوف فريقه باريس سان جيرمان في حديث بينهما خلال تجمع المنتخب الفرنسي.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وحسب الصحيفة، فقد أصبحت أي إشارة أو حركة أو كلمة من كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، تفسر على نطاق واسع؛ نظرا لكون عقده مع الفريق الباريسي ينتهي الصيف المقبل، ورفض كل العروض لتجديده، وتشير كل التوقعات لرحيله مجانا نحو ريال مدريد الإسباني.

وخلال حضور النجمان لمعسكر المنتخب الفرنسي، وفي حديث بينهما سأل بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد زميله مبابي: ”كيف كان الوضع في باريس سان جيرمان“، وأجاب مبابي هامسا لزميله في أذنه: ”لقد سئمت من الوضع“، في إشارة لما يحدث داخل غرف الملابس من أزمات بين اللاعبين.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد تحدثت عن غضب كيليان مبابي من سيطرة لاعبي أمريكا الجنوبية على غرف الملابس وعدم التزامهم داخل الفريق وتساهل الإدارة معهم، وهي من النقاط التي دفعته للإصرار على عدم تجديد عقده والرحيل الصيف المقبل.

De los creadores del "me quedo" que habría dicho Dembélé en el vestuario del Bernabéu tras el 0-4, llega el saludo de Mbappé a Pogba en Francia diciéndole "estoy bastante harto". Hay gente con una capacidad auditiva brutal 🙂pic.twitter.com/8BL0hBWQY6 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 22, 2022

وكان ريال مدريد قد قدّم عرضا لباريس سان جيرمان في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية يبلغ 200 مليون يورو لضم كيليان مبابي، لكن الإدارة القطرية رفضت العرض وستخسر اللاعب مجانا رغم كل الضغوط عليه لتغيير موقفه.

وأصبحت مجموعة لاعبي أمريكا الجنوبية أكثر قوة وتأثيرا بعد قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة مجانية لباريس سان جيرمان، الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع برشلونة، وبالنظر للصداقة القوية التي تجمعه بالبرازيلي نيمار داسيلفا أصبح اللاعبين من أصل أرجنتيني وبرازيلي قوة أساسية في الفريق الفرنسي.

وتشير التقارير لرغبة إدارة باريس سان جيرمان في إحداث تغييرات مهمة في الفريق أبرزها السماح برحيل البرازيلي نيمار، الذي ربطته مصادر بفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها نيوكاسل يونايتد.

لكن الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يفكر في الرحيل ويفضل البقاء حتى نهاية عقده صيف 2023، وأكدت مصادر إعلامية رغبته في التتويج بدوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الفرنسي.

وتعرض باريس سان جيرمان للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام موناكو خارج ملعبه في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان أيضا قد خرج من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في النتيجة الإجمالية للمباراتين.