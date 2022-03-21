تشافي: المستقبل يبدو مشرقا أمام برشلونة

قال تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، إن فريقه قد عاد بعد الانتصار الساحق 4-صفر على الغريم التقليدي ريال مدريد باستاد ”سانتياغو برنابيو“ في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد.

وقدم فريق تشافي درسًا في كرة القدم في مباراة سيطر عليها من البداية للنهاية وربما استحق الانتصار بأكثر من أربعة أهداف.

وأبلغ تشافي الصحفيين ”أنا سعيد، إنها ليلة ممتعة، لقد عاد برشلونة. أظهرنا أمس أنه يمكننا مجاراة فريق ريال مدريد الرائع في ملعبه. إنه إنجاز رائع لتشجيع مشروعنا في المستقبل“.

وكان تشافي أحد لاعبي برشلونة العظماء، وهو أول شخص ينتصر لاعبًا ومدربًا بأربعة أهداف أو أكثر على ملعب ريال مدريد، بعد أن كان ضمن تشكيلة الفريق الكتالوني التي فازت 6-2 ”في سانتياغو برنابيو“ عام 2009.

وأضاف تشافي ”أنا سعيد لأننا كنا أفضل بكثير من ريال مدريد. لقد لعبنا مباراة رائعة. أستمتع بذلك لأنني أكثر من مجرد مدرب لبرشلونة، أنا من مشجعي النادي مدى الحياة، لذا فإن أمسيات مثل هذه هي تلك التي لن تنساها أبدًا“.

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ولم ينتصر برشلونة على ريال مدريد منذ ثلاث سنوات، وهو سجل سيئ يوضح الكثير عن معاناة النادي في السنوات الأخيرة.

وأشار تشافي ”كان من المهم وضع حد لتلك الهزائم المتتالية والعقلية السلبية والشعور الذي يمر به النادي. إنها دفعة كبيرة في الروح المعنوية وسنواصل التقدم“.

وتقدم النتيجة تأكيدًا قويًّا على أن برشلونة يسير في الطريق الصحيح بعد أن بدأ من جديد عقب رحيل ليونيل ميسي قبل بداية الموسم الحالي بسبب مشاكل النادي المالية.

ووصل النادي إلى القاع بمقاييسه، بعد تراجعه إلى المركز التاسع في الدوري عندما أقيل رونالد كومان في وقت سابق من الموسم.

وأعاد تشافي الحياة إلى برشلونة، الذي تَقدم إلى المركز الثالث في الترتيب، ولم يخسر منذ هزيمته بعد وقت إضافي أمام أتليتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا في الـ20 من يناير/ كانون الثاني.

وأحرز برشلونة 24 هدفًا في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، وحصد 23 نقطة من 27 في الدوري وتأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي.

وقال تشافي ”تأثرت بالطريقة التي قاتل بها اللاعبون أكثر من الأهداف الأربعة، وكيف ركضوا وشاركوا في كل لعبة، إنه أمر ملهم.

”لا أعتقد أنه يمكننا أن ننافس على اللقب. يتقدم ريال مدريد بفارق 12 نقطة ووصلنا بعد فوات الأوان، لكن المستقبل مشرق بالنسبة لنا“.