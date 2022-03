سر احتفال أوباميانغ بهدفه الثاني في مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بـ"كرة التنين" (فيديو)

تألق المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ في كلاسيكو الدوري الإسباني، حيث سجل هدفين وصنع هدفا في فوز برشلونة الكبير 4-0 في قلب ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“ على ريال مدريد، ليؤكد تفوقه خلال مواجهة الفريق الملكي، سواء حين كان لاعبا في بروسيا دورتموند أو حاليا مع فريقه الجديد.

واحتفل المهاجم الغابوني بهدفه الأول في مرمى ريال مدريد عن طريق احتفال مهاجم الميرنغي السابق وأحد أساطيره المكسيكي هوغو سانشيز، لكن احتفاله بهدفه الثاني كان غريبا حيث حصل على كرة من أحد الجماهير ووضعها على وجهه قبل أن يعيدها للمشجع.

ويأتي احتفال المهاجم الغابوني بكرة مسلسل كارتوني شهير ”دراغون بول“، ويطلق عليها ”كرة التنين“، وهو مسلسل ياباني معروف ومدبلج بالعربية أيضا مخصص للفئات العمرية المراهقة.

وسجل المهاجم الغابوني للمرة الخامسة على التوالي في مرمى ريال مدريد 6 أهداف، حيث سجل سابقا رفقة بروسيا دورتموند في 4 لقاءات بدوري أبطال أوروبا ومع برشلونة هدفين.

كما رفع أوباميانغ عدد أهدافه مع برشلونة هذا الموسم إلى 8 أهداف، أكثر مما سجله مع آرسنال في النصف الأول من الموسم، لكنه أبعد عن لقاءات الفريق لخلافه مع الإدارة والمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

وحقق النجم الغابوني عدة أرقام قياسية بعد الفوز في الكلاسيكو، أبرزها أنه أصبح ثاني لاعب يسجل هدفين ويصنع هدفًا في ظهوره الأول بالكلاسيكو. أول من حقق ذلك كان ألفريدو دي ستيفانو في 25 أكتوبر 1953.

أوباميانغ هو أول لاعب من برشلونة يتمكن من تسجيل هدفين في أول ظهور له بالكلاسيكو على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، مُنذ 53 عامًا، حيث كان أول من فعل ذلك الراحل ميجيل أنخيل بوستيلو.

وأصبح أوباميانغ بهدفيه والأسيست أول لاعب يشارك في ثلاثة أهداف في أول ظهور له بالكلاسيكو في جميع المسابقات بالقرن الحادي والعشرين.

كما أصبح أوباميانغ ثامن لاعب يسجل 7 أهداف في أول سبع مباريات له بالدوري الإسباني، حيث فعل ذلك من قبل: دي ستيفانو، بوشكاش، مغيل غونزاليس، رونالدو نازايرو، فييري، زلاتان إبراهيموفيتش، أندريه سيلفا.

