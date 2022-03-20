الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في "كلاسيكو الأرض"

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”سانتياغو برنابيو“ لمتابعة ”كلاسيكو الأرض“، الذي يجمع بين ريال مدريد وضيفه برشلونة في قمة مباريات الجولة الـ29 من عمر الدوري الإسباني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم الأحد، بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يتصدر ريال مدريد بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بعدما حقق 20 فوزاً وتعادل 6 مرات ولم يعرف طعم الهزيمة سوى مرتين فقط.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بقيادة مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز برصيد 51 نقطة وله مباراة مؤجلة، وحقق الفريق الكتالوني 14 فوزاً وتعادل 9 مرات وتلقى 4 هزائم.

وسجل ريال مدريد في الليغا هذا الموسم 59 هدفاً، مقابل 52 لبرشلونة واستقبل ريال مدريد 21 هدفاً، مقابل 29 هدفاً استقبلها الفريق الكتالوني.

يتصدر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، ترتيب هدافي فريقه والليغا برصيد 22 هدفاً من بينها 5 أهداف مسجلة بضربات جزاء، ويتصدر ترتيب هدافي برشلونة اللاعب الهولندي ممفيس ديباي برصيد 10 أهداف من بينها 4 أهداف بضربات جزاء.

تاريخ الكلاسيكو

بدأت مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم 13 مايو 1902 قبل 120 عاماً كاملة وفاز برشلونة بنتيجة 3-1، بينما كان آخر لقاء بين الفريقين يوم 12 يناير الماضي وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-2 في كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

وتقابل الفريقان في 248 مباراة رسمية حتى الآن ويتفوق ريال مدريد برصيد 100 فوز مقابل 96 لصالح برشلونة و52 تعادلا بين العملاقين.

وعلى صعيد الليغا، تقابل الفريقان 183 مرة وفاز ريال مدريد 76 مرة مقابل 72 لبرشلونة و35 تعادلا.

ويبقى الانتصار الأكبر من نصيب ريال مدريد في الكلاسيكو بنتيجة 11-1 يوم 19 يونيو 1943 في كأس الملك.

ويحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة السابق، صدارة هدافي الكلاسيكو عبر التاريخ برصيد 26 هدفاً، كما أنه أكثر من شارك في الكلاسيكو برصيد 45 مباراة بالتساوي مع الإسباني سيرجيو راموس نجم ريال مدريد الأسبق.

⚽️ بعد نجاح تشافي في اختبارات عديدة يأتي اختبار الكلاسيكو في البرنابيو 🏟️ حيث لم يفز البارسا منذ 2019

🎙️ تقرير | باسل طبال @tabbalbassel pic.twitter.com/nOxcFPp2SM — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 19, 2022

أسلحة ريال مدريد

يخوض ريال مدريد الكلاسيكو باحثاً عن تعزيز تفوقه على حساب برشلونة بعدما حقق 5 انتصارات متتالية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة ستكون صعبة بين العملاقين برشلونة وريال مدريد، مؤكداً أن لاعبي الريال يريدون إسعاد جماهيرهم وتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن الفوز بالكلاسيكو يقرب ريال مدريد من تحقيق لقب الليغا هذا الموسم لأنه يعزز الصدارة، مؤكداً أن برشلونة داخل سباق المنافسة على اللقب وليس خارجه كما يتصور البعض.

ويغيب عن ريال مدريد الثنائي كريم بنزيما وفيرلاند ميندي للإصابة، ويعتمد أنشيلوتي على طريقة 4-3-3 بحضور حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه رباعي خط الدفاع إيدير ميليتاو ودافيد آلابا وداني كارفخال وناتشو فرنانديز.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره لوكا مودريتش وتوني كروس مع ثلاثي الهجوم فينسيوس جونيور ورودريغو وماركو أسينسيو دون مهاجم صريح.

أوراق برشلونة

يخوض برشلونة المواجهة أيضاً لكسر تفوق الريال وتحقيق الفوز الغائب في الكلاسيكو منذ يوم 2 مارس 2019 قبل 6 مواجهات متتالية ضد الريال.

وأكد تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن ريال مدريد، متصدر الليغا، ويمر بلحظات رائعة، موضحاً أن فريقه في اختبار صعب لإثبات تطوره وهو ما يجعل المواجهة صعبة للغاية.

وأشار إلى أنه لا يريد الحديث عن وجود عقدة في اللقاءات الأخيرة للكلاسيكو لأنه لم يكن موجوداً ولكن ما يقوله أن لاعبيه أمامهم فرصة لتغيير التاريخ وتحقيق الفوز الذي يدعم مسيرة برشلونة.

ويغيب عن برشلونة سيرجي ديست للإصابة، ويعتمد البارسا على طريقة 4-3-3 بوجود حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي خط الدفاع جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو وداني ألفيس وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبيدري وغافي مع ثلاثي الهجوم فران توريس وبيير إيمريك أوباميانغ وعثمان ديمبلي.

وقال بصير صلاح الدين، نجم ديبورتيفو لاكورونا الإسباني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن مواجهة الكلاسيكو تظل ذات طبيعة خاصة ولها أجواء مميزة رغم رحيل بعض النجوم أو غيابهم.

وأشار إلى أن ريال مدريد يعيش حالة جيدة خاصة بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال مؤكداً أن برشلونة أيضاً تطور مع تشافي وهو ما يجعل المواجهة صعبة.

وأكد أن غياب بنزيما سيؤثر بلا شك على قدرات ريال مدريد الهجومية، كما أن برشلونة سيستفيد من خبرات أوباميانغ الذي ساهم في زيادة القوة الهجومية للبارسا.