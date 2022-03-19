تشافي يفتح الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة

فتح تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الباب أمام عودة الهداف التاريخي ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني، بعد أقل من عام على رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية تصريحات تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد في ”الكلاسيكو“ في ”سانتياغو برنابيو“، يوم الأحد، في تعليقه على سؤال بشأن رغبة خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، في عودة ميسي إلى برشلونة، قائلا: ”أبواب برشلونة مفتوحة أمام ميسي“.

وأضاف تشافي: ”طالما أنا المدرب هنا فيمكن لميسي العودة في أي وقت، إذا أراد أن يأتي كل يوم لمشاهدة التدريبات أو التحدث إلى المدرب، ما قدمه لنا لا يقدر بثمن، فهو أفضل لاعب في التاريخ، لكن اليوم لديه عقد مع باريس سان جيرمان.. أعتقد أنه وقع لمدة عامين“.

باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن التدريبات قبل مواجهة موناكو https://t.co/RCvM32ylVT pic.twitter.com/5SArl9LDEk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

واتفق البرازيلي داني ألفيس، ظهير أيمن برشلونة، مع مدربه عندما أبدى رغبته في عودة ميسي خلال مقابلة مع شبكة ESPN، قائلا: ”بالنسبة لي، ميسي لا يستمتع في باريس سان جيرمان، إنه في غير مكانه. سأقول شيئًا ما ليو أخبرني به دائمًا: ”أين ستكون أفضل من هنا؟ (برشلونة)“ وقد أثبتت ذلك. لا يوجد شيء أفضل من اللعب هنا.. أتمنى أن يعود“.

وتعرض النجم الأرجنتيني لصافرات استهجان خلال الفوز على بوردو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي، مما أثر بشدة على الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وفي الصيف الماضي وقع الهداف التاريخي لبرشلونة عقدا مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة مواسم، على أن يكون الموسم الثالث اختياريا.

وأحرز ميسي هدفين فقط في الدوري الفرنسي منذ انتقاله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان في أغسطس/ آب الماضي، بعد 21 عاما مع برشلونة، لكن مستواه في دوري أبطال أوروبا كان أفضل كثيرا، إذ سجل خمسة أهداف في خمس مباريات في دور المجموعات قبل الخروج من المسابقة على يد ريال مدريد.

ويرغب اللاعب البالغ عمره 34 عاما في التفاوض بشأن الرحيل عن ”بارك دي برينس“ هذا الصيف بعد تراجع أدائه، وتحقيق أقل معدل تهديفي في مسيرته.

تشافي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني يؤكد ترحيبه بعودة ليونيل ميسي إلى صفوف فريقه. وقال تشافي "ميسي مرحب به للعودة لبرشلونة". أضاف "أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، ولذلك باب العودة مفتوح له دائمًا، لكنه الآن هو لاعبا في باريس سان جيرمان ويملك عقدا معه". pic.twitter.com/bmmNBuT23S — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 19, 2022

ولم يتكيف ميسي ولا عائلته مع الحياة في باريس بعد قضاء معظم فترة إقامتهم في أحد الفنادق، ولم تنقطع الرحلات العائلية إلى برشلونة خلال هذه الفترة، حيث حاول ميسي دائمًا الحفاظ على علاقة جيدة مع النادي الكتالوني.

ويعرف ميسي أنه يحظى بتأييد الجماهير، وأنه حان دوره الآن لاتخاذ الخطوات اللازمة للتأقلم مع المشروع الجديد لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز الذي عاش معه أفضل سنواته كزميل ويعرفه جيدًا، وكان أحد أسباب التفكير في العودة إلى ”كامب نو“.