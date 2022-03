رسميا.. ريال مدريد يعلن غياب بنزيما وميندي عن الكلاسيكو ضد برشلونة

سيغيب الفرنسي المخضرم كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد عن قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، غدا الأحد، بين فريقه وضيفه برشلونة في ملعب سانتياغو برنابيو؛ بسبب إصابة في ربلة الساق.

وغاب بنزيما الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني حاليا عن تدريبات النادي الملكي استعدادا للمواجهة المقبلة، اليوم السبت، في العاصمة الإسبانية. ويتوقع أن ينصب تركيزه في الفترة المقبلة على الاستعداد للمشاركة في مباراتي فريقه في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وأصيب مهاجم منتخب فرنسا بعد تسجيله هدفين وصناعة هدف لمتصدر الدوري خلال الفوز 3/0 على مايوركا، يوم الإثنين الماضي.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في المؤتمر الصحفي التقديمي للكلاسيكو: ”لن يلعب كريم بنزيما وميندي معنا غدًا.. وسيبقى اللاعبان في مدريد، ولن ينضما لمنتخب فرنسا“.

وأضاف المدرب الإيطالي: ”لن نخاطر أبدًا ببنزيما.. يشعر ببعض الآلام، ورغم أنها إصابة بسيطة، لكنها لا تسمح له بالتدريب، وبالطبع المشاركة في المباريات“.

وقال ريال مدريد إن مدافعه فيرلاند ميندي سيغيب عن التشكيلة خلال الأسبوعين المقبلين؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكن المهاجم رودريغو الذي أصيب في مواجهة مايوركا أيضا شارك في مران، اليوم السبت، ويفترض أن يكون جاهزا للمشاركة غدا.

وفي مواجهة الضيف اللدود برشلونة، سيسعى ريال لتعزيز قبضته على صدارة الدوري ودعم فرصته في التتويج.

ويتفوق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الذي جمع 66 نقطة من 28 مباراة بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه إشبيلية، وبفارق 15 نقطة على برشلونة الثالث، قبل آخر 11 جولة من الموسم، بجانب المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

وبنزول لاعبي برشلونة إلى ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد، سيكون قد مر 1113 يومًا دون فوز الفريق الكتالوني بالكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وفشل برشلونة في الفوز على الغريم ريال مدريد، على مدار 6 مباريات متتالية، في ظل تفوق الملكي في آخر 5 مواجهات، وانتهت مواجهة واحدة فقط بالتعادل.

وفيما يلي أرقام قياسية خاصة بالكلاسيكو:

الأكثر فوزا

فاز ريال مدريد بأكبر عدد من مباريات الكلاسيكو بواقع 100 من 247 مباراة بواقع 5 انتصارات زيادة على برشلونة، وانتهى لقاء الكلاسيكو بالتعادل في 52 مرة.

وسجل ريال مدريد إجمالي 414 هدفا في مباريات الكلاسيكو مقابل 401 لبرشلونة.

ميسي وراموس الأكثر مشاركة

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس لاعبا باريس سان جيرمان حاليا الأكثر خوضا لمباريات الكلاسيكو بواقع 45 مباراة، ويتفوقان بـ 3 لقاءات زيادة على باكو خينتو ومانويل سانشيز وتشافي هيرنانديز وسيرجيو بوسكيتس.

G⚽️AL OF THE DAY

🔥 The clásico is almost here

😏 Henry pic.twitter.com/l4iCYMNull

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 18, 2022