ماركا: كريم بنزيما لن يشارك في الكلاسيكو ضد برشلونة ويركز على مواجهة تشيلسي

وضع ريال مدريد إعداد كريم بنزيما لمواجهة تشيلسي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، مطلع الشهر المقبل، كأولوية بدلًا من الكلاسيكو أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل، في الليغا.

ورغم أن هداف ريال مدريد غير مستبعد بنسبة 100% من تشكيلة النادي الملكي أمام برشلونة، لكن مشاركته تبدو صعبة بشكل متزايد ويقدرها ريال مدريد بنسبة 40%.

كريم بنزيما لاعب #ريال_مدريد أصبح أكثر لاعب فرنسي يسجل أهدافا في تاريخ كرة القدم برصيد "413" هدف متجاوزا الأسطورة تيري هنري الذي سجل "411" هدف#ريال_مدريد_ريال_مايوركا pic.twitter.com/tYkHHouhLj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن النادي لن يفرض على هدافه خوض الكلاسيكو خاصة مع اقتراب ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

ووضع النادي واللاعب ذاته مواجهة تشيلسي كأولوية، خاصة أن ريال مدريد يتصدر الليغا بفارق 10 نقاط عن إشبيلية و 15 عن برشلونة.

ولا شك أن نتيجة الكلاسيكو حاسمة بالنسبة للقب الليغا، لكن من الضروري الحفاظ على سلامة اللاعب الأكثر أهمية في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث إنه من الأفضل أن يغيب عن الكلاسيكو ويكون في أفضل حالاته ضد تشيلسي.

الأسطوري كريم بنزيما هذا الموسم – أفضل حصيلة من الأهداف في كل البطولات مع #ريال_مدريد 32 هدفًا. – أفضل حصيلة من التمريرات الحاسمة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني. – رفع رصيده من الأهداف طوال تاريخه مع المرينغي إلى "311" يفصله 12 هدفا لتحطيم رقم الأسطورة راؤول جونزاليس. pic.twitter.com/oBAH2kfhEr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

لكن لم يتم استبعاد بنزيما بعد لأن الاختبارات التي خضع لها لم تسفر عن نتائج سيئة، حيث إن إصابته ليست خطيرة وهذا خبر جيد في حد ذاته.

وبقية لاعبي الفريق، باستثناء إدوار ميندي، في وضع يمكنهم من خوض الكلاسيكو، بينما يتدرب الويلزي غاريث بيل في صالة الألعاب الرياضية لكن لا يبدو أنه يعاني من إصابة، حيث سيخوض مواجهة فاصلة مع منتخب بلاده أمام النمسا في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر الأسبوع المقبل.

ويخوض ريال مدريد آخر حصة تدريبية قبل المباراة، يوم السبت، وسيكشف أنشيلوتي آخر تطورات حالة بنزيما في مؤتمر صحفي بعد التدريب وحينها سيتم حسم مصير اللاعب من المشاركة في الكلاسيكو.

كريم بنزيما قدم 11 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم معادلاً أفضل حصيلة من التمريرات الحاسمة له في موسم واحد بالدوري مع #ريال_مدريد موسم 2012-13#ريال_مدريد_مايوركا pic.twitter.com/8BUtZlCfkx — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وأصيب مهاجم منتخب فرنسا بعد تسجيله هدفين، وصناعة هدف لمتصدر الدوري خلال الفوز 3/0 على ريال مايوركا، يوم الإثنين الماضي.

وسيستضيف ريال مدريد منافسه الأزلي برشلونة في فرصة لتعزيز صدارته ومواصلة رفع معنوياته عقب الانتفاضة الملحمية أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

ويملك ريال 66 نقطة من 28 مباراة بفارق 10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني، و15 نقطة عن برشلونة الثالث في الترتيب. ومع تبقي 11 مباراة يتمسك ريال مدريد بأمل تحقيق ثنائية الدوري المحلي، ودوري الأبطال هذا الموسم.