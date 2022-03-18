كيريوس يعتذر عن تصرفه بعد الهزيمة أمام نادال (فيديو)

اعتذر الأسترالي نيك كيريوس بعد أن فقد هدوءه وانفجر غاضبا، وحطم مضربه الذي كاد أن يصيب أحد جامعي الكرات عقب هزيمته أمام الإسباني رافائيل نادال في بطولة إنديان ويلز للتنس، الليلة الماضية.

ونجح جامع الكرات في تفادي المضرب، بينما تلقى كيريوس صيحات الاستهجان من بعض المشجعين بعد هزيمته 7/6 و5/7 و6/4 أمام نادال.

😡 بتصرف مرفوض تماما، كيريوس قام برمي المضرب بعد نهاية المباراة، المضرب كاد أن يُصيب أحد جامعي الكراتpic.twitter.com/XgELGfDszH — إياد العكاري (@EiadAkk) March 18, 2022

وكتب كيريوس عبر موقع ”إنستغرام“ ”أود الاعتذار لجامع الكرات عما حدث في نهاية المباراة..“.

وأضاف ”ما حدث لم يكن مقصودا على الإطلاق، وكنت أشعر بالإحباط في نهاية المباراة.. ارتد المضرب بصورة غريبة ولم أقصد ذلك مطلقا“.

وعرض كيريوس (26 عاما) إرسال مضرب لجامع الكرات تعويضا له عما حدث.

وقال نادال في الأسبوع الماضي، إنه يتعين فرض عقوبات أكثر صرامة على اللاعبين الذين يتصرفون بصورة غير لائقة بعد تصرف غير رياضي من جانب الألماني ألكسندر زفيريف تجاه الحكم.

وكرر نادال دعوته بعد مباراته مع كيريوس قائلا: ”الأمر لا يتعلق بمباراة اليوم، لأنني لم أشاهد ما حدث في نهايتها. لذا ليس لدي رأي فيما حدث“.

واجتهد نادال ليفوز على نيك كيريوس المشارك ببطاقة دعوة بنتيجة 7/6 و5/7 و6/4 في مواجهة مثيرة ارتقت لمستوى التوقعات بدور الثمانية ببطولة إنديان ويلز للتنس الليلة الماضية، ليواجه مواطنه الإسباني كارلوس ألكاراز من أجل مكان في المباراة النهائية.

ورغم عدم تقديمه أفضل ما لديه نجح نادال في اللحظات المهمة وحافظ على هدوئه مع إلقاء منافسه بمضربه وشجاره مع الحكم والجماهير ونفسه.

وأنقذ نادال عدة فرص لكسر إرساله في بداية المجموعة الثالثة وصمد أمام محاولات منافسه الأسترالي صاحب الإرسال القوي ليعزز سجله المثالي هذا الموسم إلى 19 مباراة.

وقال نادال في مقابلة بأرض الملعب: ”أعتقد أنني لعبت بشكل جيد في المجموعة الثالثة“.

وأضاف ”كنت أرد الكرات بشكل أفضل، وإرسالي كان جيدا. نيك هو واحد من اللاعبين الذين ستعاني أمامهم عندما يملكون الحافز، لذا أنا سعيد للغاية بهذا الفوز“.

وبدأ كيريوس المباراة بشكل رائع وكسر إرسال نادال ليتقدم 2/1 ثم سدد ضربة أمامية مذهلة لتصبح النتيجة 5/3.

لكن نادال نجح في الرد وكسر إرسال كيريوس للمرة الأولى في البطولة ليدرك التعادل 5/5، وألقى اللاعب الأسترالي بمضربه بعد نجاح نادال في التقدم.

وتسببت الأخطاء السهلة في مشكلة لكيريوس في الشوط الفاصل الذي سيطر عليه نادال فيما منح الحكم نقطة إضافية لنادال بعد قيام كيريوس بسب أحد الجماهير.

واستعاد اللاعب الأسترالي تركيزه في المجموعة الثانية وتقدم 4/3 ثم كسر إرسال نادال في الشوط الأخير بضربة خلفية رائعة أذهلت الجماهير ليدرك التعادل.

وأنقذ نادال، الذي ارتكب سبعة أخطاء مزدوجة وفاز في 29 بالمئة فقط من نقاط إرساله الثاني، عدة فرص لكسر إرساله في بداية المجموعة الثالث وكسر إرسال كيريوس للمرة الثانية ليتقدم 4/3.

وحسم اللاعب الإسباني انتصاره بضربة رائعة.