رياضة

جافي يحمل ديست على ظهره بعد مباراة برشلونة وغالطة سراي (فيديو)
تاريخ النشر: 17 مارس 2022 22:00 GMT
تاريخ التحديث: 17 مارس 2022 22:15 GMT

جافي يحمل ديست على ظهره بعد مباراة برشلونة وغالطة سراي (فيديو)

برشلونة واصل تفوقه على غالطة سراي، حيث خسر النادي الكتالوني مرة وحيدة في 10 مباريات، في حين فاز 6 مرات، وتعادلا في ثلاث مناسبات.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

لم يتردد جافي لاعب برشلونة في حمل زميله سرجينو دست على ظهره بعد نهاية مباراة النادي الكتالوني وغالطة سراي في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وتعرض سرينو دست للإصابة في مباراة برشلونة وغالطة سراي، واضطر للخروج في الدقيقة 56 متأثرًا بالإصابة، ودخل مكانه المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو.

وبعد نهاية المباراة أظهر مقطع فيديو جافي وهو يحمل سرجينو دست على ظهره.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه من المؤكد أن سيرجينو ديست سيغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد؛ بسبب إصابة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يكون تعرض لتمزق في أوتار الركبة وبالتالي قد يشارك مكانه البرازيلي داني ألفيس يوم الأحد ضد ريال مدريد، علما أن البرازيلي لم يشارك مع برشلونة في الدوري الأوروبي لأنه غير مقيد في القائمة.

وعقب المباراة قال تشافي مدرب برشلونة: ”سرجينو دست كان يعاني من ألم في أوتار الركبة وآمل ألا تكون إصابة كبيرة“.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزا مهما بنتيجة 2/1 على غالطة سراي التركي، ليتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس، لكنه تعرض لضربتين قويتين بإصابة جيرارد بيكيه وسرجينو دست قبل أيام من مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وعلى ملعب مركب علي سامي يان الرياضي، تقدم البرازيلي ماركاو لغالطة سراي في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من الكسندرو سيكالداو.

وأدرك الشاب بيدري التعادل لبرشلونة بهدف رائع في الدقيقة 37 بعد تمريرة من فيراس توريس، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ووضع المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ برشلونة في المقدمة في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو يوم 10 مارس.

وواصل برشلونة تفوقه على غالطة سراي، حيث خسر النادي الكتالوني مرة وحيدة في 10 مباريات، في حين فاز 6 مرات، وتعادلا في ثلاث مناسبات.

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