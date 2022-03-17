جافي يحمل ديست على ظهره بعد مباراة برشلونة وغالطة سراي (فيديو)

لم يتردد جافي لاعب برشلونة في حمل زميله سرجينو دست على ظهره بعد نهاية مباراة النادي الكتالوني وغالطة سراي في الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وتعرض سرينو دست للإصابة في مباراة برشلونة وغالطة سراي، واضطر للخروج في الدقيقة 56 متأثرًا بالإصابة، ودخل مكانه المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو.

جافي يحمل ديست على ظهره بعد مباراة #برشلونة_غلطة_سراي ، المدافع الأمريكي كان مصابًا.#برشلونة #UEL pic.twitter.com/3CrizeN7SV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وبعد نهاية المباراة أظهر مقطع فيديو جافي وهو يحمل سرجينو دست على ظهره.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه من المؤكد أن سيرجينو ديست سيغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد؛ بسبب إصابة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يكون تعرض لتمزق في أوتار الركبة وبالتالي قد يشارك مكانه البرازيلي داني ألفيس يوم الأحد ضد ريال مدريد، علما أن البرازيلي لم يشارك مع برشلونة في الدوري الأوروبي لأنه غير مقيد في القائمة.

وعقب المباراة قال تشافي مدرب برشلونة: ”سرجينو دست كان يعاني من ألم في أوتار الركبة وآمل ألا تكون إصابة كبيرة“.

شكوك حول لحاق بيكيه ودست بمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو https://t.co/FZcyjGYAbZ pic.twitter.com/Yb0kzYqILc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزا مهما بنتيجة 2/1 على غالطة سراي التركي، ليتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس، لكنه تعرض لضربتين قويتين بإصابة جيرارد بيكيه وسرجينو دست قبل أيام من مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وعلى ملعب مركب علي سامي يان الرياضي، تقدم البرازيلي ماركاو لغالطة سراي في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من الكسندرو سيكالداو.

وأدرك الشاب بيدري التعادل لبرشلونة بهدف رائع في الدقيقة 37 بعد تمريرة من فيراس توريس، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

هدافو #الدوري_الاوروبي على مر التاريخ: ◎ 30 هدف – راداميل فالكاو

◎ 26 هدف – أريتز أدوريز

◎ 24 هدف – مؤنس دبور

◉ 24 هدف – بيير إميريك أوباميانغ أوباميانغ يتحرك حتى يصل إلى المركز الثالث مع مؤنس دبور.#برشلونة_غلطة_سراي #برشلونة #غلطه_سراي_برشلونة #UEL pic.twitter.com/Uqm2IpGfM3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

ووضع المهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ برشلونة في المقدمة في الدقيقة 49، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو يوم 10 مارس.

وواصل برشلونة تفوقه على غالطة سراي، حيث خسر النادي الكتالوني مرة وحيدة في 10 مباريات، في حين فاز 6 مرات، وتعادلا في ثلاث مناسبات.