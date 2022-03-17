شكوك حول لحاق بيكيه ودست بمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

حقق برشلونة فوزا مهما بنتيجة 2/1 على غالطة سراي التركي ليتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الخميس، لكنه تعرض لضربتين قويتين بإصابة جيرارد بيكيه وسرجينو دست قبل أيام من مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

جافي يحمل ديست على ظهره بعد مباراة #برشلونة_غلطة_سراي ، المدافع الأمريكي كان مصابًا.#برشلونة #UEL pic.twitter.com/3CrizeN7SV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وتسبب ديست، الظهير الأيمن لبرشلونة، بحالة من القلق في النادي، بعدما عانى من إصابة في بداية الشوط الثاني أمام غالطة سراي، تسببت في حرمانه من استكمال المباراة.

واضطر دست للخروج في الدقيقة 56 متأثرًا بإلاصابة، ودخل مكانه المدافع الأوروغواني رونالد أراوخو.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إنه من المؤكد أن سيرجينو ديست سيغيب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد؛ بسبب إصابة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيسر.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد يكون تعرض لتمزق في أوتار الركبة وبالتالي قد يشارك مكانه البرازيلي داني ألفيس يوم الأحد ضد ريال مدريد، علما أن البرازيلي لم يشارك مع برشلونة في الدوري الأوروبي لأنه غير مقيد في القائمة.

أما بالنسبة لجيرارد بيكيه فخرج في الدقيقة 82 وشارك مكانه كليمونت لينغليت، وعقب المباراة قال تشافي مدرب برشلونة: ”استبدلت بيكيه لأنه يشعر بعدم الراحة.. لقد كان يتألم، لم نكن نفكر في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد، كان بسبب بعض الإزعاج، كان من الصعب عليه الركض، لقد كان يعاني من الانزعاج لفترة من الوقت وهو يبذل جهدًا هائلاً للفريق“.

وأضاف: ”دست كان يعاني من ألم في أوتار الركبة وآمل ألا تكون إصابة كبيرة“.

منافسو برشلونة

وتأهل برشلونة إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة إجمالية 2/1 على حساب غالطة سراي، وسينتظر منافسه في الدور المقبل في القرعة التي تقام غدا الجمعة.

برشلونة يتجاوز غالطة سراي ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي https://t.co/STjObakput pic.twitter.com/NZqOg4dcSP — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2022

وستكون قرعة ربع النهائي مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يعني أن برشلونة سيقع مع أي فريق ضمن الـ 7 فرق المتأهلة، وهي لايبزيغ وسبورتينغ براغا وغلاسيكو رينجرز، والمتأهل من مباريات إشبيلية وويستهام، وليون وبورتو، وآينتراخت فرانكفورت وريال بيتيس.

يشار إلى أن برشلونة لم يسبق له التتويج بلقب الدوري الأوروبي.