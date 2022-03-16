تقرير: دي ماريا سيكون ضحية ديمبيلي

لن يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي إلى استخدام بند التجديد التلقائي لمدة موسم مع الأرجنتيني الدولي أنخل دي ماريا حين ينتهي تعاقده في 30 يونيو المقبل، وفقاً لما ذكرته إذاعة (أر إم سي سبورتس).

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن إذاعة (أر إم سي سبورتس) أن كل المؤشرات تقول إن الفريق سيسعى لضم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، ليشغل مكان دي ماريا في الفريق.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن القرار ليس نهائياً وإنه يتطلب موافقة الطرفين.

ومدد دي ماريا (34 عاماً) في مارس الماضي عقده لمدة موسم، مع إمكانية إضافة موسم آخر.

وأدى وصول مواطنه ليونيل ميسي للفريق إلى حرمانه من اللعب أساسياً هذا الموسم.

ووفقاً للصحافة الفرنسية، ينوي الفريق الباريسي إدخال تعديلات كبيرة على الفريق في الموسم المقبل، بعد إقصائه من ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.