ماركا: ريال مدريد سيحسم صفقة هالاند مقابل 130 مليون يورو

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية المقربة من ريال مدريد إن النادي الملكي يضع التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي على رأس أولوياته، لكنه قرر أيضًا التعاقد مع إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، ومحاولة التوقيع معه خلال قبل نهاية الموسم الحالي لمنع مانشستر سيتي من الظفر بخدماته.

وبعد العديد من الدراسات، وتحليل الوضع الاقتصادي والرياضي، وحتى التأثير الذي يمكن أن يحدثه انضمام المهاجمين الشابين للفريق، فإن قادة ريال مدريد يرون أنه لا يمكن التخلي عن الفرصة وتوجيه ضربة قوية للأندية الكبرى المنافسة في أوروبا.

وقالت الصحيفة إنه يمكن حسم صفقة مبابي مقابل نحو 130 مليون يورو، بالإضافة إلى راتب 6 سنوات مدة التعاقد ليقترب المبلغ الإجمالي من 350 مليون يورو.

ولا يخشى ريال مدريد إطلاقًا من منافسة برشلونة على التعاقد مع هالاند، إذ إن الاجتماعات التي عقدها قادة النادي الكتالوني مع مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي كانت دائمًا بهدف آخر هو التعاقد مع المغربي نصير المزراوي ظهير أياكس أمستردام الهولندي وليس هالاند.

"كواترو الإسبانية" تؤكد أن فلورنتينو بيريز سيجتمع مع الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند للحديث عن مستقبل هالاند. كل المؤشرات والأنباء تؤكد أن اللاعب يريد مدريد والفريق الإسباني يعلم ذلك. من جانبه، قال رامون ألفاريز أن دورتموند يريد أن يجعل هالاند لاعباً للريال في أسرع وقت ممكن. pic.twitter.com/NhAPPdRW23 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 15, 2022

مانشستر سيتي الخطر الحقيقي

المنافس الحقيقي في سباق التعاقد مع هالاند هو مانشستر سيتي، الفريق السابق لوالد المهاجم والذي سعى بالفعل إلى ضم مهاجم صريح بعد رحيل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو واعتزاله في وقت لاحق.

ويسعى بيب غوارديولا المدير الفني لسيتي للتعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند، لكن هالاند يفضل الانتظار حتى ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويفضل اللعب في الليغا خلال الفترة المقبلة وهو أمر يساعد ريال مدريد.

ولن يطول حل اللغز بمرور الوقت، ومن المتوقع أن يتم تقرير كل شيء خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، ولا شك أن هدف هالاند أن يصبح الأفضل في العالم وهنا تكمن الخطوة الأخيرة قبل القرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يدرك قادة النادي المدريدي أنه يجب عليهم التخلص من بعض اللاعبين الذين لا يناسبون الخطة المستقبلية للنادي، وهي مهمة لن تكون سهلة، خاصة فيما يتعلق بلاعب مثل إيدن هازارد، وكذلك غاريث بيل ومارسيلو وإيسكو.

لكن يجب التخلص من هؤلاء لتوفير أجورهم، وإفساح المجال لانضمام مبابي وهالاند، نظرًا لأنه يجب تجديد عقود لاعبين آخرين مثل ماركو أسينسيو، والمصير المحتمل للياباني كوبو، وانتظار حصول فينيسيوس، ورودريغو، وإيدر ميليتاو، على الجنسية الإسبانية أو البيع النهائي أو عدم بيع إبراهيم دياز.

ريال مدريد يدرك أهمية هالاند

عقد مسؤولون من ريال مدريد اجتماعين مع رايولا بمعرفة بروسيا دورتموند. كان السبب هو معرفة استعداد اللاعب، وما إذا كان من الممكن المضي قدمًا في التفاوض. وكان الجواب نعم.

وخلال الاجتماع مع رايولا كان هناك حديث عن لاعبين آخرين، لكن التركيز كان دائمًا على المهاجم النرويجي، والأمر الآخر المثير للقلق كانت العمولة المحتملة التي يمكن أن يطلبها رايولا ووالد اللاعب، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه عقبة لا يمكن التغلب عليها أيضًا.

كما اهتم قادة النادي الملكي بالمشاكل البدنية التي أثرت على أداء اللاعب خلال الموسم الحالي، وكانت الاستفسارات إيجابية، وتشير إلى إصابات محددة وغير مزمنة.

وفيما يتعلق ببروسيا دورتموند، كل شيء متفق عليه، حيث يتولى رايولا مسؤولية التفاوض مع النادي الألماني مع دفع 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والتي تأتي نتيجة 20 مليون يورو دفعها لريد بول سالزبورغ في شتاء 2020.