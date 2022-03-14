رياضة

ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتجاوز مايوركا ويبتعد في الصدارة
تاريخ النشر: 14 مارس 2022 21:56 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2022 22:45 GMT

ترتيب الدوري الإسباني: ريال مدريد يتجاوز مايوركا ويبتعد في الصدارة

خطا ريال مدريد خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه بنتيجة 3/0 على مضيفه ريال مايوركا اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الـ28 من الليغا. وفشل

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوزذ

خطا ريال مدريد خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني بعد فوزه بنتيجة 3/0 على مضيفه ريال مايوركا اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الـ28 من الليغا.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوط الأول على ملعب ملعب إيبيروستار لينتهي على التعادل السلبي، وفي الدقيقة 55 سجل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف التقدم لريال مدريد بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة قصيرة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

ورفع فينيسيوس جونيور رصيده إلى 14 هدفا في الدوري الإسباني الموسم الحالي، كما سجل هدفين في دوري أبطال أوروبا.

ومنح الحكم ريال مدريد ضربة جزاء سجل منها كريم بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 77، وعاد كريم بنزيما وسجل الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد في الدقيقة 82.

وسجل بنزيما 22 هدفا في الليغا الموسم الحالي ويتصدر ترتيب الهدافين، كما قدم 11 تمريرة حاسمة في المسابقة هذا الموسم، ليعادل أفضل حصيلة من التمريرات الحاسمة له في موسم واحد بالدوري الإسباني مع ريال مدريد موسم 2012/2013.

وإضافة إلى ذلك سجل بنزيما 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز ريال مدريد 3/1 على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء الماضي في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وحقق ريال مدريد الفوز الـ20، في حين تعادل 6 مرات، وخسر مرتين، ليرفع الميرنغي رصيده إلى 66 نقطة، في الصدارة، ويتقدم بـ10 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث وحصد 51 نقطة من 27 مباراة، ويتعادل في الرصيد مع أتلتيكو مدريد الذي لعب 28 مباراة.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، في الكلاسيكو، في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

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