رابطة الدوري الإسباني تعلن حد الرواتب لريال مدريد وبرشلونة

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بيانا رسميا كشفت فيه حد رواتب الأندية بعد أكثر من شهر على نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وكشفت الرابطة أن حد تكلفة برشلونة الذي كان 97 مليون يورو في الصيف، أصبح -144 مليون يورو بعد السوق الشتوي؛ حيث أبرم النادي الكتالوني 4 صفقات.

ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقسو على أوساسونا ويصعد إلى المركز الثالث https://t.co/gh978A57he pic.twitter.com/2Uyf8LH8K7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن الحد السلبي لبرشلونة لا يعني شيئا، إلا أن النادي الكتالوني سيكون مقيدا في صفقاته الصيفية، ما لم تكن هناك مكاسب وفوائد على رأس المال.

وفي السوق الشتوي تعاقد برشلونة مع مع داني ألفيس، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانغ، وأداما تراروي.

ويتصدر ريال مدريد الفئة برصيد إيجابي قدره 739 مليون يورو؛ حيث لم ينفق يورو واحدا في سوق الانتقالات الشتوي؛ ما يجعل له فرصة أكبر في تعاقدات أكثر في الصيف.

وجاء إشبيلية في المركز الثاني برصيد إيجابي قدره 199 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 161 مليون يورو.

آس: محمد صلاح هو هدف برشلونة ومحادثات إيجابية بين الطرفين https://t.co/twZiwIyjNB pic.twitter.com/VuzmWhZt6f — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 14, 2022

وحد تكلفة الفريق، أو قانون كتلة الرواتب، هو المبلغ الذي يمكن أن ينفقه كل فريق من فرق الدوري الإسباني على اللاعبين والمدير الفني والمدرب المساعد والمعد البدني للفريق الأول.

ويشمل أيضا الإنفاق على الفروع والأكاديمية والأقسام الأخرى في النادي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، مقابل 56 نقطة لإشبيلية من 28 مباراة في المركز الثالث، ثم يأتي برشلونة وحصد 51 نقطة من 27 مباراة، ويتبعه أتلتيكو مدريد وحصد أيضا 51 نقطة من 28 مباراة.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد على ملعبه سانتياغو برنابيو منافسه برشلونة، يوم الأحد المقبل، في الكلاسيكو في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

مانشستر سيتي يقترب بشدة من ضم هالاند بعد انسحاب برشلونة https://t.co/U1E28PNKmA pic.twitter.com/P0ozQAfxR8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وآخر فوز لبرشلونة على ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني كان في مارس 2019، ومنذ ذلك الحين تقابلا في الليغا 5 مرات، فاز ريال مدريد 4 مرات وتعادلا في مرة، علما أن آخر كلاسيكو كان في كأس السوبر الإسباني وفاز ريال مدريد 3/2.

وفي وقت لاحق يلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا لحساب الجولة الـ28 من الليغا، في حين يلعب برشلونة مع غلطة سراي، يوم الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.