نيمار يرد على سباب جماهير باريس سان جيرمان بهذه الصورة (شاهد)

تعرض لاعبو باريس سان جيرمان لصافرات استهجان وشتائم خلال لقاء الفريق في الدوري الفرنسي أمام بوردو في ملعب حديقة الأمراء بباريس، حيث عبرت الجماهير عن غضبها واستيائها من إقصاء فريقها من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا إثر الهزيمة في الإياب أمام ريال مدريد 3-1 وبعد الفوز ذهابا 1-0.

وباستثناء النجم الفرنسي كليان مبابي الذي تألق في لقاءي الذهاب والإياب أمام ريال مدريد، تعرض كل زملائه لصافرات استهجان الفريق الباريسي وكان أبرزهم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، اللذان واجهتهما الصافرات كلما لمسا الكرة وخلال الإعلان عن اسميهما في التشكيل الأساسي.

وفضل البرازيلي نيمار السفر بعد اللقاء مستفيدا من عطلة منحها المدرب للاعبين حتى يوم الثلاثاء القادم، وكان برفقة ابنه دافي ووالدته صديقة النجم البرازيلي السابقة كارول دانتاس، واستغل كعادته المواقع الاجتماعية ليعلق على صافرات الاستهجان.

وكتب نيمار على صفحته في ”إنستغرام“:“ كالعادة كرة القدم دون ذاكرة سأكون دائما معكم، أحبكم كثيرا“.

كما نشر نيمار فيديو برفقة ابنه دافي البالغ 10 سنوات يلعب كرة السلة ثم وجه رسالة له وكتب:“ سعيد لرؤيتك سعيدا، هذا ما يحركني ويبقيني مستمرا“.

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وقررت جماهير باريس سان جيرمان مواصلة التعبير عن غضبها واستيائها من اللاعبين والإدارة في كل اللقاءات التي تقام في باريس وحتى خلال لقاء فريق السيدات الذي سيواجه بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وتطالب الجماهير برحيل الرئيس القطري ناصر الخليفي بسبب انشغالاته وعدم تفرغه لتسيير الفريق، كما تطالب بالتغيير الذي يمكن الفريق من الفوز بالألقاب الكبرى.

وعلى النقيض من البرازيلي نيمار فضل النجم الفرنسي كليان مبابي بعد اللقاء حضور لقاء باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي لكرة اليد برفقة عائلته واستقبلته الجماهير بشكل جيد.

وتلقى ميسي ونيمار مساندة زميليهما السابقين في برشلونة الإسباني سيسك فابريغاس والأوروغوياني لويس سواريز.