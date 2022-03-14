شاكيرا لبيكيه بعد 600 مباراة مع برشلونة: أنت مصنوع من مادة لا يعلمها إلا الله

وجهت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا رسالة لشريكها المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بمناسبة مشاركته في اللقاء رقم 600 برفقة فريقه وليواصل كتابة تاريخه في الفريق الكتالوني.

وكتبت شاكيرا على صفحتها على ”إنستغرام“ رسالة لشريكها ووالد أطفالها ميلان وساشا جاء فيها : ”600 مباراة! لا أعتقد أنني قمت بـ 600 حفلة حتى الآن. إنجازاتك لا مثيل لها. التاريخ حاضر مستمر وأنت هنا لمواصلة تشكيل أهدافك وناديك ونادينا والأجيال القادمة“.

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وأضافت المطربة الكولومبية الشهيرة في إشادتها بشريك حياتها ”أنت مصنوع من مادة لا يعلمها إلا الله، وبالنسبة لي فأنت أفضل مثال على النضال والمثابرة والصدق لأطفالنا. في هذه السنوات، أدركت أنك أتيت إلى هذا العالم لتغيير النماذج. لديك الكثير لتعطيه لكرة القدم وفي جوانب أخرى كثيرة من حياتك الاستثنائية، لأنه لا يوجد، ولن يكون هناك جيرارد بيكيه آخر.. أنت إنسان استثنائي“.

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وكانت المطربة الكولومبية شاكيرا قد كشفت في حوار سابق سبب عدم رغبتها في الزواج من شريكها وأب أطفالها جيرارد بيكيه وقالت: ”فكرة الزواج تخيفني، أريد أن أظل مثل الفاكهة المحرمة. أفضل إبقاءه منتبهًا وجعله يعتقد أن كل شيء ممكن اعتمادًا على سلوكه. أريد أن أبقى حبيبته وعشيقته“.

وشارك جيرارد بيكيه في فوز برشلونة على أوساسونا 4-0 في الدوري الإسباني ليصبح اللاعب الخامس في برشلونة الأكثر مشاركة في تاريخ الفريق.

ويتفوق على جيرارد بيكيه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر الفريق الصيف الماضي نحو باريس سان جيرمان وهو الأكثر مشاركة بقميص برشلونة ب779 لقاء ثم المدرب الحالي للفريق الإسباني تشافي هيرنانديز ب767 لقاء ثم الإسباني أندرياس إنييستا الذي يلعب حاليا في الدوري الياباني برصيد 674 لقاء ويحتل سيرجيو بوسكيتش العميد الحالي لبرشلونة المركز الرابع برصيد 666 لقاء.

وفاز بيكيه رفقة برشلونة بـ30 لقب وعاد للفريق الذي تربى بين صفوفه في صيف 2008 بعد فترة في مانشستر يونايتد والذي لعب له 3 مواسم وتوج ب3 ألقاب رفقته.