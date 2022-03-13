ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يقسو على أوساسونا ويصعد إلى المركز الثالث

صعد برشلونة إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه 4/0، على ضيفه أوساسونا، يوم الأحد، لحساب الجولة الـ28 من الليغا.

وعلى ملعب كامب نو سجل فيران توريس هدفين، وبيير إيميريك أوباميانغ هدفًا، لينتهي الشوط الأول على تقدم النادي الكتالوني 3/0.

جينات #برشلونة .. هدف ريكي بويغ الجميل في شباك أوساسونا.#برشلونة_اوساسونا

pic.twitter.com/QCFbCSX8Gg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

وجاء الهدف الأول لفيران توريس من ضربة جزاء في الدقيقة 14، وضعها على يسار سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا.

وبعد عمل رائع من عثمان ديمبلي سجل توريس الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضعها بين قدمي سيرجيو هيريرا في الدقيقة 21.

ولعب عثمان ديمبلي كرة عرضية وضعها ”بيير إيميريك أوباميانغ“ بقدمه اليسرى في المرمى ليعلن تقدم النادي الكتالوني 3/0 في الدقيقة 27.

وسجل ريكي بويغ الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 75.

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة من 27 مباراة في المركز الثالث، علمًا بأن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 63 نقطة من 27 مباراة ويأتي إشبيلية في المركز الثاني، ولعب 28 مباراة حصد فيها 56 نقطة.

وحق برشلونة الفوز الرابع عشر من 27 مباراة، في حين تعادل 9 مرات، وخسر 4 مرات، في المقابل جمدت الخسارة رصيد أوساسونا عند 35 نقطة من 28 مباراة في المركز الحادي عشر، وقد خسر للمرة الـ11 في الليغا.

وسيدخل برشلونة مرحلة مهمة جدًا، حيث سيحل ضيفًا على غالطة سراي، يوم الخميس، في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، حيث تعادلا سلبيًا على ملعب كامب نو، الخميس الماضي.

الغابوني أوباميانغ سجل 5 أهداف في 6 مباريات مع #برشلونة بالدوري الإسباني أسرع ثاني لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف بعد صاموئيل إيتو 2004 و زلاتان إبراهيموفيتش 2009 كلاهما سجل 5 أهداف في 5 مباريات#برشلونة_أوساسونا pic.twitter.com/IKXfURPAIJ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2022

ثم سيحل برشلونة ضيفًا على ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم الأحد، في الكلاسيكو لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، ثم يستضيف إشبيلية في الليغا أيضًا.

تعثر جديد لإشبيلية

وواصل إشبيلية نزيف النقاط في الدوري الإسباني، بعدما تعادل 1/1 مع مضيفه رايو فايكانو.

وبادر ”رايو فايكانو“ لافتتاح التسجيل بهدف من توقيع تياغو مانويل بيبي في الدقيقة 47، في حين تعادل توماس ديلاني لإشبيلية في الدقيقة 63.



وبقي إشبيلية في المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 56 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف ريال مدريد (المتصدر)، الذي أصبح بإمكانه توسيع الفارق إلى 10 نقاط، حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا، غدًا الإثنين، بنفس المرحلة.

وتعادل للمرة السادسة في مبارياته الثماني الأخيرة، التي شهدت أيضًا تحقيق فوزين فقط، وهو ما وسع الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 7 نفاط، علمًا بأن ريال مدريد سيلاقي ريال مايوركا، غدًا الإثنين، ما يعني أن فوز الميرنغي سيزيد الفارق إلى 10 نقاط.