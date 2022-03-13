الصحف الرياضية: تشافي يضغط.. هالاند ومبابي معضلة.. رونالدو يكتب التاريخ

شكلت تطورات أزمة تشيلسي بعد تجميد أموال مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وهاتريك كريستيانو رونالدو في مرمى توتنهام ولقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني وتطورات رغبة ريال مدريد حسم التعاقد مع كليان مبابي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بنتائج لقاء السبت في الدوريات الأوروبية وأبرزها فوز ميلان ويوفنتوس في إيطاليا ومستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند وكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات بين برشلونة وريال مدريد وفوز رافائيل نادال والعاصفة التي تضرب باريس سان جيرمان بعد الإقصاء أمام ريال مدريد وأبرز لقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكتبت: “ لوكا مودريتش: حديث ومتجدد“.

كما تحدثت عن كلاسيكو كرة القدم للسيدات في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد وكتبت: ”برشلونة يبحث عن اللقب“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: ”برشلونة يواجه لقاء فخ“.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد قبل مواجهة مانشستر يونايتد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”خيمينيز لا يريد أن يفوت اللقاء“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: ”تشافي يضغط“.

الصحيفة تحدثت عن كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات حيث بإمكان برشلونة حسم لقب الدوري في حال الفوز على ريال مدريد وكتبت: ”اليوم قد يكون يوما كبيرا“.

الصحيفة اهتمت بتطورات رغبة ريال مدريد حسم التعاقد مع كليان مبابي وكتبت: ”ريال مدريد يريد إغلاق توقيع كليان مبابي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: ”دع الهدف يعود“.

كما تحدثت عن رغبة ريال مدريد ضم كليان مبابي وإيرلينغ هالاند وكتبت: ”ريال مدريد.. هالاند ومبابي أكثر تعقيدا“.

الصحيفة اهتمت بهاتريك كريستيانو رونالدو في مرمى توتنهام وكتبت: ”هاتريك من كريستيانو رونالدو يحطم الرقم القياسي للأهداف الرسمية 807 أهداف“.

كما اهتمت بكلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم للسيدات بين برشلونة وريال مدريد.

آس

ركزت الصحيفة على مشكلة ريال مدريد في قلب الهجوم في حال تعاقده مع النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”معضلة رقم 9“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني وكتبت: ”أوساسونا يفتتح أسبوعا كبيرا“.

الصحيفة اهتمت بفوز رافائيل نادال في الدور الثاني لبطولة إنديان ويلز وكتبت: ”معجزة أخرى من رافائيل نادال“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت: ”خيمينيز خارج اللقاء وكريستيانو رونالدو يرسل تحذيرا بهاتريك في مرمى توتنهام“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تشيلسي وضمانات إنهاء الموسم في ظل تجميد أصول مالكه الروسي وكتبت: ”قدم لتشيلسي شريان حياة نقديا بقيمة 110 ملايين جنيه استرليني لإنهاء الموسم“ و ”توماس توخيل أمام التعامل مع الميزانية“.

الصحيفة اهتمت بفوز مانشستر يونايتد على توتنهام 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع هاتريك للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”كريستيانو رونالدو سجل الهاتريك رقم 59 في مسيرته“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل مونبيلييه ونيس سلبيا ولقاء باريس سان جيرمان أمام بوردو في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت: ”نيس وصيف بجلد صلب“ و ”باريس سان جيرمان اللقاء بعد الإقصاء“.

كما اهتمت الصحيفة بسباقات الدراجات وسباق باريس – نيس وكتبت: ”تادي بوجار وروجليتش يسحقان الجميع“.

الصحف الإيطالية

كوريير ديل سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على سامبدوريا 3-1 وفوز ميلان على إمبولي 1-0 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”النفس الطويل ليوفنتوس“ و ”ميلان يجتاز إمبولي ويطير في الصدارة بفارق 5 نقاط“.

الصحيفة اهتمت بهاتريك كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد في مرمى توتنهام وأبرز لقاءات الدوري الإيطالي ليوم الأحد تورينو – إنتر ميلانو وهيلاس فيرونا – نابولي.

كما اهتمت بالعاصفة في باريس سان جيرمان بعد الإقصاء أمام ريال مدريد وكتبت: ”عاصفة باريس سان جيرمان: بوكيتينو بالدموع“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان على إمبولي 1-0 وفوز يوفنتوس على سامبدوريا 3-1 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”ميلان: شكرا كالولو“ و ”يوفنتوس لا يتوقف“.

كما اهتمت بلقاء تورينو أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي وكتبت: ”ثور ضد ثور“.

الصحيفة اهتمت بهاتريك كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد في مرمى توتنهام وكتبت: ”هاتريك وفوز، كريستيانو رونالدو يحطم رقما قياسيا أمام كونتي“.