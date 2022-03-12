ماركا: مبابي سيوقع عقدا مع ريال مدريد الأسبوع المقبل

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية المقربة من ريال مدريد، متصدر الليغا، إن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لكلا الطرفين، فسيتم توقيع العقد الذي سيربط المهاجم الفرنسي الشاب بالنادي الملكي رسميا منتصف الأسبوع الحالي.

وسيكون التعاقد مع مبابي، الذي أصبح الهدف الرئيسي والأولوية للنادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز، نتيجة لمحاولات مكثفة من النادي بدأت الصيف الماضي مع تقديم العديد من العروض الهائلة لباريس سان جيرمان التي رفضها جميعا.

وفي الأيام الأخيرة، كُثفت المفاوضات بين الطرفين وكل شيء يشير إلى أن الأمر سينتهي قبل يوم الجمعة المقبل، لكن لن يتم إضفاء الطابع الرسمي على التعاقد حتى نهاية الموسم، حيث لا يزال مبابي نفسه مشغولا بالصراع على لقب الدوري الفرنسي مع فريقه الحالي.

ولطالما كان ريال مدريد محترمًا للغاية للشكليات والتقاليد في ما يتعلق بالتعاقدات مع لاعبين لا يزالون يدافعون عن ألوان أنديتهم الحالية.

كيليان مبابي أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يُسجل في "3" مباريات متتالية أمام ريال مدريد وتاسع لاعب في تاريخ الشامبيونزليغ#ريال_مدريد_باريس #RealPSG #RealMadrid #UCL #ريال_مدريد#باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/xtK3sQ4CE0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 9, 2022

ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، كان المهاجم الفرنسي لديه بالفعل حرية التفاوض مع ريال مدريد بشأن هذا العقد، حيث ينتهي عقده الحالي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وكان انتهاء مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا عاملا رئيسيا في حسم توقيت التعاقد، وذلك بسبب الطلب الصريح من مبابي نفسه الذي لم يرغب بالتوقيع على عقده مع ريال مدريد قبل هذه المواجهة المهمة.

وبالتالي فإن مبابي البالغ من العمر 23 عاما، والواقع تحت ضغط كبير من باريس سان جيرمان لتجديد عقده، سيحقق حلمه منذ أن كان طفلا بارتداء القميص الأبيض، وفي الوقت ذاته سيتعاقد ريال مدريد مع مهاجم شاب ومميز.

وسيحصل مبابي على مكافأة توقيع قد تصل إلى حوالي 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه حوالي 25 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

وسجل مبابي وصنع 37 هدفًا في كافة المسابقات في الموسم الحالي حتى الآن، أبرزها هدفاه في مرمى ريال مدريد في ذهاب وإياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية لدوري الأبطال على حساب باريس سان جيرمان بعد فوزه 3/2 في إجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.