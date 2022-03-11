جيروم روثين: إذا قرر مبابي البقاء في باريس سان جيرمان سيرحل ميسي أو نيمار

قال جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان السابق، والذي يعمل في محطة ”RMC“ الفرنسية، إن النادي الباريسي لديه فرصة لتمديد كيليان مبابي إذا قرر أمير قطر القيام ”بثورة عظيمة“ في النادي، حينها سيرحل ليونيل ميسي، ونيمار، أو أحدهما على الأقل.

وخلال برنامجه على ”RMC“ قال روثين إن نادي العاصمة الفرنسية يجب أن يستغل خسارته أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو وخروجه من دوري أبطال أوروبا لتحقيق ثورة في مشروعه بنسبة 180 درجة.

وقال روثين: ”إذا أحدث أمير قطر ثورة في النادي أعتقد أن كيليان مبابي سيبقى، لقد تأثروا تمامًا بالعرض الذي قدموه له مؤخرًا، أي عقد لمدة عامين. هذا ما يريده، فهو لا يريد عقدًا طويل الأمد لأنه لا يريد أن يكون في سجن ذهبي، وإذا كانت هناك فرصة للاحتفاظ به يجب القيام بثورة كبيرة لأن هيكل النادي، والأجواء المحيطة بالفريق تزعج مبابي“.

وبالنسبة إلى روثين، فإن التغيير الجذري في المشروع سيدفع مبابي، الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، إلى تمديد عقده، موضحًا: ”أعتقد أن الخسارة أمام ريال مدريد نعمة، ولا توجد مشكلة مالية بشأن تمديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان، وإلا لكان قد مدده منذ فترة طويلة، ولم يوافق على تمديد عقده لأن هيكل النادي والأجواء تزعجه، وتوجد علامات لا خلاف عليها.

”عندما يخبرك بأنه يريد مشروعًا رياضيًا محددًا للغاية، فهو يقصد ذلك أنه يعني مزيدًا من الاحترافية، والمزيد من القتال في الملعب“.

وأضاف روثين خلال البرنامج الذي يقدمه: ”العام المقبل أضمن لك أنه إذا بقي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، فمن المؤكد أن ميسي لن يكون هنا، أو على الأقل أحدهما بين ميسي ونيمار“.

وكشفت الخسارة في سانتياغو برنابيو مرة أخرى عيوب باريس سان جيرمان، وأثبتت إذا كانت هناك حاجة إلى دليل أن تكديس المواهب لا يصنع فريقًا، وأن اللاعبين لا يمكن أن يكونوا أكبر من النادي.

وأنفق سان جيرمان أكثر من مليار يورو في سوق الانتقالات منذ استحواذ جهات قطرية على النادي، وتعاقب عليه 6 مدربين منذ 2011.