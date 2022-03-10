رياضة

الدوري الأوروبي: برشلونة يفشل في فك شفرة دفاع غلطة سراي وإشبيلية يتخطى وست هام
تاريخ النشر: 10 مارس 2022 22:04 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2022 22:25 GMT

الدوري الأوروبي: برشلونة يفشل في فك شفرة دفاع غلطة سراي وإشبيلية يتخطى وست هام

لم يفلح فريق برشلونة الإسباني في مواصلة سلسلة انتصاراته في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه غلطة سراي التركي، اليوم

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

لم يفلح فريق برشلونة الإسباني في مواصلة سلسلة انتصاراته في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه غلطة سراي التركي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وكان برشلونة يأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في جميع البطولات، لكن طموحاته اصطدمت بالحصون الدفاعية لفريق غلطة سراي، التي وقفت حائلا دون تسجيل الفريق الكتالوني.

وعجز لاعبو برشلونة عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور المقبل لمباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس القادم في تركيا.

وبات يتعين على الفريقين تحقيق الفوز في لقاء العودة الحاسم من أجل الصعود إلى دور الثمانية في المسابقة القارية.

إشبيلية يقترب من ربع النهائي

اقترب إشبيلية الإسباني من التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1-0 على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وتقمص النجم المغربي الدولي منير الحدادي دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 60.

وبات يكفي إشبيلية التعادل فقط في مباراة العودة، التي ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن الخميس المقبل، من أجل التأهل لدور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

في المقابل، بات يتعين على وست هام الفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب، من أجل الصعود للدور المقبل.

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