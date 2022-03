برشلونة يقدم أول عرض رسمي للتعاقد مع المغربي نصير المزراوي

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة تقدم بعرضه الرسمي الأول للتعاقد مع المغربي نصير المزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام الذي ينتهي عقده مع ناديه الهولندي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لمعلومات جديدة من الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن نادي برشلونة تقدَّم بالفعل بأول عرض رسمي للاعب ويتصدر سباق التعاقد معه.

Barcelona have made opening proposal to Nouassir Mazraoui. He’s gonna leave Ajax as free agent and now Barça are tempting him, after discussing this chance with Raiola in December. 🇲🇦 #FCB

AC Milan and BVB approached Mazraoui too, Barça are pushing. More: https://t.co/urLrofujOG pic.twitter.com/YgRNhk2w3M

