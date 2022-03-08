برشلونة يقدم أول عرض رسمي للتعاقد مع المغربي نصير المزراوي

أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة تقدم بعرضه الرسمي الأول للتعاقد مع المغربي نصير المزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام الذي ينتهي عقده مع ناديه الهولندي بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لمعلومات جديدة من الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن نادي برشلونة تقدَّم بالفعل بأول عرض رسمي للاعب ويتصدر سباق التعاقد معه.

Barcelona have made opening proposal to Nouassir Mazraoui. He’s gonna leave Ajax as free agent and now Barça are tempting him, after discussing this chance with Raiola in December. 🇲🇦 #FCB AC Milan and BVB approached Mazraoui too, Barça are pushing. More: https://t.co/urLrofujOG pic.twitter.com/YgRNhk2w3M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2022

ويضغط برشلونة للتعاقد مع المزراو الذي ينتهي عقده، في 30 يونيو/حزيران المقبل، وبات صفقة مجانية في ظل رفضه تجديد عقده مع النادي الهولندي.

وفي البداية، كان التعاقد مع ”المزراوي“ مرتبطًا كجزء من صفقة إرلينغ هالاند نظرًا لأن وكيل اللاعبين هو مينو رايولا. وكان وكيل الأعمال الإيطالي قد التقى بالفعل مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لبحث الأمر في مدينة تورينو الإيطالية.

ووفقًا لنفس المصدر، رومانو، سيكون ميلان وبروسيا دورتموند هما الفريقان الرئيسان اللذان يتنافسان مع برشلونة على الظهير المغربي، لكن الأندية الأخرى تواصلت مع رايولا لمعرفة موقف اللاعب.

وقد ينضم ”المزراوي“ إلى الصفقات المجانية الأخرى التي يتطلع برشلونة للتعاقد معها هذا الصيف، مثل: الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي، وفرانك كيسي مدافع ميلان، والإسباني سيزار أزبيليكويتا، بالإضافة إلى التزام النادي الواضح تجاه هالاند.

وخاض ”المزراوي“ البالغ من العمر 24 عامًا 130 مباراة مع أياكس أمستردام، منذ 2018 وحتى الآن، سجل فيها 10 أهداف، وتوج معه بلقبين للدوري الهولندي، ومثلهما لكأس هولندا، ولقب كأس يوهان كرويف.

‎وفي الموسم الحالي، 2021-2022، خاض 26 مباراة، وأطلق 37 تسديدة على المرمى، وسجل 5 أهداف، وصنع 3 وقطع الكرة 114 مرة.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الأول لبرشلونة يضم بين صفوفه حاليًا لاعبًا مغربيًا آخر، هو عبدالصمد الزلزولي‎.

ومن المتوقع عودة ”المزراوي“ مرة أخرى إلى المنتخب الوطني المغربي خلال المواجهة الفاصلة أمام الكونغو الديمقراطية، نهاية الشهر الحالي، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، وذلك بعد غياب لفترة بسبب خلاف مع المدير الفني الفرنسي وحيد خاليلوزيتش.