محكمة ترفض طلب ريال مدريد وبرشلونة بإيقاف صفقة رابطة الدوري الإسباني مع CVC

رفضت محكمة إسبانية طلبا من ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو بإصدار أمر قضائي مؤقت لإيقاف صفقة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مع مجموعة استثمار لجمع 1.994 مليار يورو وفقا لوثيقة محكمة اطلعت عليها رويترز اليوم الإثنين.

وتمنح الاتفاقية مجموعة ”سي.في.سي كابيتال بارتنرز“ نسبة 8.2 % من أسهم شركة جديدة تحصل على عائدات البث وحقوق الرعاية لمدة 50 عاما.

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ولمواجهة مخاوف انخفاض عائدات البث التلفزيوني والقيود الوبائية المفروضة على حضور الجماهير تسعى الأندية والبطولات، داخل وخارج إسبانيا، لإيجاد مصادر بديلة للإيرادات.

وفي ديسمبر كانون الأول وقع 38 ناديا من بين 42 في الدرجتين الأولى والثانية في إسبانيا على الصفقة وهي الأولى من نوعها في أوروبا.

وبالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة وبيلباو رفض إبيزا التوقيع لكنه ليس طرفا في الدعوى القضائية.

وأشارت الأندية الثلاثة إلى أن الدعوى بالإيقاف المؤقت كانت مهمة لمنع أي معاملات مالية من الاتفاقية.

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لكن محكمة مدريد المدنية رفضت الطلب، قائلة إن التعليق المطلوب سيوقف الإجراءات التي بدأت بالفعل أو نُفذت، وسيفرض معايير الأقلية ضد خيار الأغلبية.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الأندية الثلاثة فيما قالت رابطة الدوري في بيان إنها صفقة مهمة لجميع الأندية الإسبانية.

وكان أوسكار مايو المدير التنفيذي لرابطة الدوري قال لرويترز الشهر الماضي إن الرابطة ”واثقة من شرعية الصفقة“.

وأضاف أن الدفعة الأولى البالغة 400 مليون يورو تم تسليمها في يناير كانون الثاني إلى الأندية وفي يوليو تموز ستكون ”سي.في.سي“ دفعت مليار يورو.

وفي فبراير الماضي انضم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إلى 3 من أندية الصفوة في دعوى قضائية ضد الاتفاق.

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وقال الاتحاد الإسباني إنه تحالف مع ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، في المطالبة بإلغاء الاتفاق، مضيفًا أنه لا يزال يحوي ”مخالفات غير محددة“.

وشدد الاتحاد الإسباني على أنه يريد من خلال الدعوى القضائية حماية حقوقه وحقوق الأندية، وعلى رأسها الأندية غير المحترفة، وتجنب اتفاق ”يحدد اتجاه كرة القدم الإسبانية خلال 50 عامًا“.

وأكد الاتحاد الإسباني أنه متفق مع الأندية الثلاثة على أن رابطة الدوري الإسباني هي المستفيد الوحيد من الاتفاق بجانب (CVC)، وأنه ”يزيد من عدم المساواة“.