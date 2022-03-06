ترتيب الدوري الإسباني برشلونة يعود بنقاط مباراة إلتشي ويرتقي إلى المركز الثالث

خرج برشلونة بثلاث نقاط ثمينة من معقل مضيفه إلتشي بفوزه بهدفين لهدف، الأحد، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم ”لا ليغا“.

تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف جاء قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بعد خطأ في منتصف ميدان برشلونة استغله المهاجم فيديل شافيز ووضع الكرة في الشباك بتسديدة أرضية.

وضغط برشلونة بقوة مع بداية الشوط واستطاع فيران توريس تسجيل هدف أدرك به التعادل في الدقيقة 60، قبل أن يخطف الهولندي ممفيس ديباي الفوز للفريق الكتالوني مع حلول الدقيقة 84 من علامة الجزاء.

وأنهى إلتشي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه خافيير باستوري في الدقيقة 88.

برشلونة يحول تأخره أمام إلتشي بهدفًا إلى فوز (2-1) في الليغا ويقفز إلى المركز الثالث برصيد "48" نقطة#برشلونه_إلتشي#ElcheBarça pic.twitter.com/GnFxjAw8PI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وباتت هذه هي المباراة الثامنة التي يتجنب خلالها برشلونة الخسارة في مختلف المسابقات، حيث ترجع خسارته الأخيرة إلى 20 يناير الماضي، عندما انهزم 2 – 3 أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة والخامس في مبارياته الست الأخيرة، إلى 48 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد إلتشي، الذي تكبد خسارته الثانية عشرة في المسابقة هذا الموسم، عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: