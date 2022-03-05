ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يسقط سوسيداد ويواصل الابتعاد بالصدارة

اقتنص ريال مدريد فوزا مهما على حساب نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السيت، على ملعب ”سانتياغو بيرنابيو“، ضمن مواجهات الجولة الـ27، من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقدم ريال سوسيداد مبكرا عن طريق ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.

ولكن في الدقيقة 40 سجل إدواردو كامافينغا سجل هدف التعادل للريال من تصويبة رائعة.

وفي الدقيقة 43 سجل لوكا مودريتش هدف التقدم الثاني للريال من تصويبة ولا أروع بيسراه من خارج منطقة جزاء سوسييداد.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثالث للريال من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 79، سجل ماركو أسينسيو الهدف الرابع لريال مدريد.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن كامافينغا يعد ثاني أصغر لاعب يسجل هدفًا للريال من خارج منطقة الجزاء بمسابقة الليغا، منذ موسم ”2003-2004“ على الأقل، عن عمر (19 عامًا و115 يومًا).

ويعتبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الملكي، هو أصغر لاعب يحقق ذلك خلال تلك الفترة، عن عمر (19 عامًا و75 يومًا).

وكان لقاء الدور الأول من الليغا بين الفريقين انتهى بفوز ريال مدريد بثنائية نظيفة في ملعب أنويتا.

بهذه النتيجة، واصل ريال مدريد تمسكه بالصدارة برصيد 63 نقطة، فيما توقف رصيد سوسيداد عند النقطة 44 في المركز السادس.