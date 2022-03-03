رونالد كومان ينتقد لابورتا.. لماذا تركت ميسي يرحل ودفعت 55 مليون يورو من أجل فيران توريس؟

انتقد المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني السابق لنادي برشلونة الإسباني، الرئيس خوان لابورتا، بعد أكثر من 3 أشهر من إقالته من تدريب النادي الكتالوني.

وقال كومان في تصريحات لصحيفة ”AD“ الهولندية ”بإصرار من الإدارة وافقت على رحيل بعض اللاعبين لترتيب الأمور المالية، ثم عندما ترى أنه بعد فترة وجيزة من ترك ليونيل ميسي يرحل، قاموا بالتوقيع مع لاعب مقابل 55 مليون يورو (يقصد فيران توريس)، فأنت تتساءل ما إذا كان هناك شيء آخر يحدث، وتساءل كومان ”لماذا اضطر ميسي للرحيل؟“.

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وعن تعيين المدرب الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز خلفًا له في برشلونة قال كومان ”لم يعطوني الوقت الذي أعطوه للمدرب الجديد، هذا الأمر لا يزال يؤلمني، كنت أعمل مع وجود الكثير من الإصابات، كل مدرب يحتاج إلى الوقت والصبر من الإدارة“.

وتابع ”أخبرني خوان لابورتا آلاف المرات أنه لن يتعاقد مع تشافي لأنه يعتقد أن تشافي يفتقر إلى الخبرة اللازمة“.

وأشار كومان إلى أنه مستاء للغاية من خوان لابورتا وقال ”لن تراني في كامب نو لفترة من الوقت، لا يمكنني فعل ذلك بعد، مع هذا الرئيس لا أستطيع التظاهر بأنه لم يحدث شيء“.

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وتابع ”لم أكن المدرب المفضل للابورتا. كان لدي هذا الشعور منذ اللحظة الأولى بعد الانتخابات، لم يكن هناك التواصل أو الدعم الضروري من الإدارة، أردت حقًّا أن أنجح كمدرب في برشلونة، وأن أفعل كل ما بوسعي، لكنني أدركت أن لابورتا يريد التخلص مني لأنه لم يتم تعييني من قبله“.

وبشأن الصفقات الشتوية لبرشلونة قال المدرب الهولندي ”كنت سأحبهم أيضًا. لكنني سعيد للنادي لأن الأمور تسير على نحو أفضل الآن وللاعبين“.

وفي أكتوبر الماضي أعلن برشلونة إقالة رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول، علما أنه تولى تدريب الفريق صيف عام 2020، وقاد النادي الكتالوني للتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا في موسمه الأول.

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وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كومان البالغ من العمر 58 عاما قاد برشلونة في 67 مباراة، حقق خلالها الفوز في 40 مباراة، وتعادل 11 مرة، وخسر 16 مرة.

يشار إلى أن برشلونة ودّع دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وانتقل للدوري الأوروبي حيث سيلاقي غلطة سراي في ربع النهائي.