الشيرينغيتو: مبابي اتخذ قراره.. سينضم إلى ريال مدريد

شدد الإعلامي الإسباني، جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج ”الشيرينغيتو“، على أن كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اتخذ قراره بالفعل بالانضمام لنادي ريال مدريد، ورفض كل العروض المغرية التي تصله من إدارة النادي الفرنسي لتجديد تعاقده.

وقال بيدريرول، عبر برنامجه الشهير: ”كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف، لقد تم اتخاذ القرار بالفعل، هذا السؤال لم يعد مطروحًا“.

وأضاف: ”مبابي سيكون الحالة الأولى للاعب يرفض كل هذا القدر من المال، من أجل اللعب في الفريق الذي يعتبره نادي أحلامه“.

وتابع: ”في ريال مدريد لا أحد يشعر بالقلق من العروض المزعومة المقدمة لمبابي، لا توجد قضية، مبابي سيلعب مع الميرنغي الموسم المقبل“.

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨 ❌ "NO hay 'CASO MBAPPÉ. JUGARÁ en el REAL MADRID" 💣 "El asunto ahora es si TAMBIÉN va EN SERIO a por HAALAND". #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/PyIvMMW5UQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2022

وكانت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية، قالت إن باريس سان جيرمان قدم عرضًا ضخمًا جديدًا لمبابي يمنحه راتبًا سنويًا قدره 50 مليون يورو من أجل تجديد عقده والبقاء في النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير حصري، يوم الثلاثاء، أن باريس سان جيرمان قدَّم للتو عرضًا جديدًا لبطل العالم 2018، يتضمن راتبًا قدره 50 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة ولاء تقدر بنحو 100 مليون يورو أخرى مقابل عقد يستمر حتى عام 2024.

ويحاول باريس سان جيرمان فعل كل ما يمكنه للإبقاء على لاعبه الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران المقبل، وحرمانه من انتقاله المتوقع إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

مبابي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وكان مبابي قد صرح بأنه رغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي والانضمام لريال مدريد.

فيما أشارت صحيفة ”ليكيب“، في تقرير لها مؤخرا، إلى أن مبابي قد يرغب في تأجيل رحيله عن باريس سان جيرمان حتى يصبح الهداف التاريخي للنادي وهو ما لن يتمكن من فعله في الموسم الحالي.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما تخطى إبراهيموفيتش الهداف التاريخي الثاني للنادي برصيد 156 هدفا ولكنه يطمح في أن يتخطى إدينسون كافاني الهداف التاريخي للنادي برصيد 200 هدف.

خطة مبابي الحالية، وفقا للصحيفة الشهيرة، هي تمديد التعاقد مع باريس سان جيرمان بعقد قصير لمدة موسمين مع قضاء الموسم المقبل فقط مع باريس سان جيرمان والرحيل بعده مع استفادة النادي ماديا.

مبابي شارك منذ بداية الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في 34 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل 24 هدفا وصناعة 17 أخرى.