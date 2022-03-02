موندو ديبورتيفو: برشلونة يستهدف التعاقد مع خط دفاع مجاني في الميركاتو الصيفي

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة يستهدف حل مشاكل خط دفاعه بالتعاقد مع خط دفاع كامل عبر صفقات مجانية تقريبا الصيف المقبل.

ومكنت صفقات فترة الانتقالات الشتوية الماضية من حل أزمة هجوم برشلونة الذي أصبح مرعبا وسجل 4 أهداف في 3 لقاءات على التوالي وللمرة الرابعة في 6 لقاءات أخيرة أمام أتلتيكو مدريد وفالنسيا وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني وضد نابولي في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتعاقد برشلونة مع آداما تراوري معارا مع خيار شراء عقده من وولفرهامبتون، وفيران توريس من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، والغابوني بيير أوباميانغ في صفقة مجانية بعد إنهاء عقده مع آرسنال ليشكل الثلاثي قوة هجومية في الفريق مع عودة الهولندي ممفيس ديباي من الإصابة واستعادة الفرنسي عثمان ديمبلي تألقه.

وبحسب الصحيفة، فإن مشاكل دفاع برشلونة تبحث الإدارة عن حلها عبر صفقات مجانية، حيث تستهدف الظهير الأيمن المغربي نصير المزراوي لاعب أياكس والمدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب تشيلسي، والمدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن، لاعب تشيلسي، والثلاثي تنتهي عقودهم في الصيف المقبل.

كما يرغب برشلونة في التعاقد مع الظهير الأيسر لفالنسيا الدولي الإسباني خوسي لويس غايا، وهو الوحيد الذي ينتهي عقده مع فريقه صيف 2023 وهو ما يجعل مطالب فريقه المالية أقل.

وبدأ فعلا برشلونة خططه للتعاقد مع الثلاثي المجاني، حيث كان المغربي نصير المزراوي ضمن نقاط لقاء خوان لابورتا رئيس الفريق، وجوردي كرويف مع الوكيل الشهير مينو رايولا، وكيل أعمال الدولي المغربي، كما تشير تقارير لتفضيل أزبليكويتا، مدافع تشيلسي، العودة لإسبانيا واللعب لبرشلونة.

كما يسافر ماتيو اليماني، مدير برشلونة، وجوردي كرويف، عضو اللجنة الفنية، للندن، يوم الأربعاء، للتفاوض مع ممثلي المدافع الدولي الدنماركي أندرياس كريستينسن لإقناعهم بمشروع برشلونة في ظل المنافسة القوية على اللاعب من قبل بايرن ميونخ الألماني الباحث عن تعويض رحيل المدافع سولي لبروسيا دورتموند الصيف المقبل بعد نهاية عقده.

ووفقا للصحيفة، فإن سفر الثنائي للندن هو من أجل التوصل لاتفاق مبدئي مع المدافع الدولي الدنماركي والتصدي لمحاولات بايرن ميونخ التعاقد معه عبر إقناعه بعرض مالي أفضل.

وسابقا، أشارت صحيفة ”سبورت“ إلى أن إدارة برشلونة نجحت في إغلاق صفقة كيسي، ليصل إلى البارسا بشكل مجاني الصيف المقبل بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي.

وأضافت أن وكلاء فرانك كيسي طالبوا براتب 5 ملايين يورو سنويًا مع متغيرات، من أجل ارتداء قميص برشلونة الموسم المقبل.

وأكملت أن الإيفواري فرانك كيسي، تلقى عددا من العروض الإنجليزية، لكن اختار اللاعب اللعب فى صفوف برشلونة.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، بعد انتفاضة فريق تشافي مع بداية 2022، وعدم الخسارة سوى في مباراة واحدة ضد ريال مدريد في السوبر الإسباني.

وينتظر برشلونة مواجهات قوية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال شهر مارس الجاري.

وتأتي أبرز المباريات كالتالي:

الأحد 6 مارس، إلتشي ضد برشلونة (الدوري الإسباني)، ثم الخميس 10 مارس، برشلونة ضد غلطة سراي (الدوري الأوروبي)، الأحد 13 مارس، برشلونة ضد أوساسونا (الدوري الإسباني)، الخميس 17 مارس، غلطة سراي ضد برشلونة (الدوري الأوروبي)، الأحد 20 مارس، ريال مدريد ضد برشلونة (الدوري الإسباني).