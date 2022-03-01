لو بارزيان: باريس سان جيرمان قدم عرضًا خرافيًا لمبابي يجعله الأغلى في العالم

قالت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية، إن باريس سان جيرمان قدم عرضًا ضخمًا جديدًا لمهاجم كيليان مبابي يمنحه راتبًا سنويًا قدره 50 مليون يورو من أجل تجديد عقده والبقاء في النادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير حصري، أن باريس سان جيرمان قدَّم للتو عرضًا جديدًا لبطل العالم 2018، يتضمن راتبًا قدره 50 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة ولاء تقدر بنحو 100 مليون يورو أخرى مقابل عقد يستمر حتى عام 2024.

ويحاول باريس سان جيرمان فعل كل ما يمكنه للإبقاء على لاعبه الذي ينتهي عقده، في يونيو/حزيران المقبل، وحرمانه من انتقاله المتوقع إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وتقدم ريال مدريد بعرض، الصيف الماضي، للتعاقد مع مبابي، البالغ من العمر 22 عامًا، لكن النادي الباريسي رفض عرضًا بقيمة 200 مليون يورو.

واعترف مبابي نفسه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأنه طلب المغادرة، في يوليو/ تموز 2021، لكن ريال مدريد ينتظر لنهاية عقده ويتعاقد معه في صفقة مجانية.

ورغم أن عقد اللاعب الشاب ينتهي بعد 4 أشهر بقليل، إلا أن قادة باريس سان جيرمان يحرصون على الإبقاء عليه، وعدم السماح له بالرحيل.

وحال موافقة مبابي على هذا العرض، سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، لكنه لن يكتفي بذلك بل سيحصل الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا على مكافأة ولاء قدرها 100 مليون يورو خالية من الضرائب.

🔴 عرض￼ جنوني من باريس سان جيرمان لمبابي في محاولة أخرى لتجديد عقده بحسب صحيفة لوبارزيان. الراتب 50 مليون يورو في الموسم. 100 مليون مكافأة توقيع ✍️. العقد لمدة سنتين فقط، حتى يونيو 2024 ليتمكن من الرحيل بعدها مجانًا. pic.twitter.com/Z9UyLJF7YO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2022

أما عن مدة العقد، فقالت ”لو باريزيان“، إنه سيستمر لمدة عامين فقط ما يضمن بقاءه مع الفريق خلال عام كأس العالم التي تستضيفها قطر المالك للنادي نهاية العام الحالي.

ولا شك أن باريس سان جيرمان يشعر بارتياح بعد تصريحات المهاجم الشاب، يوم السبت الماضي، بشأن رغبته بأن يصبح الهداف التاريخي للنادي.

وقال مبابي عقب الفوز على سانت إيتيان ”المتعثر“، يوم السبت الماضي، في الدوري الفرنسي ليقود سان جيرمان للابتعاد بصدارة الدوري بفارق 16 نقطة: ”انضممت لـ(زلاتان) إبراهيموفيتش، ويتبقى أمامي (إدينسون) كافاني كهداف تاريخي للنادي، لكن الأهم هو الفوز بالألقاب“.

وأحرز مبابي هدفين ليعوض باريس سان جيرمان تأخره ويفوز 3-1 على ضيفه سانت إيتيان.