ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة ينتفض ويسحق أتليتك بلباو ويستعيد المركز الرابع

واصل برشلونة انتفاضته واستعاد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 – صفر على ضيفه أتليتك بلباو يوم الأحد، في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

افتتح النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 37، ليواصل هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، فيما أضاف الفرنسي عثمان ديمبلي والهولندي لوك دي يونغ الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و90 على التوالي.

واختتم الهولندي ممفيس ديباي مهرجان الأهداف الكتالونية، بتسجيله الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

#برشلونة تحت قيادة تشافي يكتسح أتلتيك بلباو 4-0 ويواصل تقديم عروضه الممتعة.#برشلونة_بلباو pic.twitter.com/T0vJiRMVjA — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وبذلك، واصل برشلونة إبداعه في مبارياته الأخيرة تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث أحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف فقط في آخر 3 لقاءات للفريق في جميع البطولات.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في مختلف المسابقات، إلى 45 نقطة في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الخامس، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد أتليتك بلباو، الذي تكبد خسارته السابعة في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: