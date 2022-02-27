مرتديا قميص باريس سان جيرمان.. ميسي يظهر في برشلونة (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن وصول الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة برشلونة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث غادر فرنسا مباشرة عقب مباراة فريقه ضد سانت إيتيان.

وظهر ميسي في مطار برشلونة وهو يرتدي قميص نادي باريس سان جيرمان، ما أثار التساؤلات عن سر تواجده.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإسباني جيرارد روميرو في بث على منصة ”تويتش“، فإن ميسي عاد إلى برشلونة، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته أنتونيلا.

وأتمت أنتونيلا، يوم السبت، عامها الـ34، حيث ولدت في مسقط رأس ليو، بمدينة روزاريو الأرجنتينية في 26 فبراير 1988.

وكتب ميسي لأنتونيلا عبر حسابه الرسمي بموقع ”إنستغرام“: ”عيد ميلاد سعيد حبيبتي. أتمنى لك يوما جميلا. أحبك“.

وردت أنتونيلا على ميسي، قائلة: ”شكراً حبيبي. أحبك“، علماً بأن علاقة الثنائي تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي منذ أن كانا طفلين.

وأحرز كيليان مبابي هدفين ليعوض باريس سان جيرمان تأخره ويفوز 3-1 على ضيفه سانت إيتيان المتعثر، يوم السبت، ويبتعد بفارق 16 نقطة في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وهز مبابي مهاجم فرنسا الشباك مرة في كل شوط ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله دانيلو بيريرا بضربة رأس عند القائم البعيد.

وتقدم سانت إيتيان، الذي حصد عشر نقاط في آخر أربع مباريات ليقفز من المركز الأخير إلى خارج منطقة الهبوط، عبر دينيس بوانجا في الدقيقة الـ 16 وحافظ على تفوقه حتى قبل ثلاث دقائق من الاستراحة عندما مرر ليونيل ميسي إلى مبابي ليدرك التعادل.

وصنع قائد الأرجنتين هدفا آخر لزميله الفرنسي بعد دقيقتين من الشوط الثاني وبعد خمس دقائق لاحقة اختتم بيريرا الأهداف.

يذكر أن ميسي انتقل إلى سان جيرمان في الصيف الماضي عبر صفقة مجانية، عقب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده، بسبب قانون اللعب المالي النظيف التي تطبقه رابطة الدوري الإسباني.

وأوضحت شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات أن النجم الأرجنتيني، يعد أفضل صانع للأهداف بالدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى في 2022.

ووصل ميسي لـ9 تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي، بفارق تمريرة واحدة عن ديمتري باييه لاعب أولمبيك مارسيليا، صاحب أكبر عدد من الأسيستات في البطولة حتى الآن.

يذكر أن ليونيل ميسي صاحب الـ34 عامًا، سجل هدفين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في شباك ناديي نانت وليل.