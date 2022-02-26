ماركا: ريال مدريد واثق من التعاقد مع هالاند.. وخوان لابورتا يجتمع مع وكيله رايولا

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ريال مدريد واثق من التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند، في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة ”سبورت“ اللقاء الذي جمع بين خوان لابورتا رئيس برشلونة برفقة جوردي كرويف مع الوكيل الشهير الهولندي / الإيطالي مينو رايولا لمناقشة صفقة هالاند.

وبحسب ”سبورت“ فإن العلاقة الجيدة التي تجمع مينو رايولا بخوان لابورتا تعتبر أساسية للصفقة حيث أبلغ رئيس برشلونة وكيل اللاعب بأنه يرغب في أن يجعل إيرلينغ هالاند ركيزة المشروع الجديد للفريق ويأمل في ضمه الصيف القادم.

متحدث باسم عائلة اللاعب ردًّا على ريال مدريد: هالاند ليس سيارة مستعملة https://t.co/mNiPnzKMhR pic.twitter.com/GtVQsmOA99 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

وقالت إن إدارة برشلونة تسارع الوقت لتجعل الصفقة ماديا ممكنة. وأكد الرئيس لرايولا أنه مستعد لتلبية طلبات اللاعب ووكلائه ماليا لإنهائها.

ويعتبر هالاند، البالغ من العمر 21 عاما هدفا لكبار أوروبا حيث ينافس برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي الذي ذكرت تقارير إعلامية أن مدربه الإسباني بيب غوارديولا تواصل مع اللاعب واقترب من إقناعه بالانتقال إلى متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المحتمل أن يعلن هالاند عن قراراه النهائي في آذار / مارس القادم حيث يرغب أيضا فريقه بروسيا دورتموند في بقائه وتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

ريال مدريد يطالب هالاند بالبقاء في بروسيا دورتموند لموسم آخر https://t.co/dQnjsdvUiS pic.twitter.com/0O4lCcLZB8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

ثقة ريال مدريد

من جهة أخرى ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن إدارة ريال مدريد تستعد للضربة الكبرى وهي حاليا تعمل عليها وترغب في الجمع بين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد جاهزة ماليا لإنجاز الصفقتين لأن حجم الرواتب سيتقلص بخروج مارسيلو وإيسكو وغاريث بيل بسبب نهاية عقدهم مع إمكانية عودة البلجيكي إدين هازارد معارا إلى تشيلسي.

وأكدت أن هالاند لا يمانع في اللعب مع مبابي في نفس الفريق و أن الثنائي سيكون متكاملا حال لعبا معا.

ماركا وسبورت: حرب بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل إيرلينغ هالاند https://t.co/52wiCUBg4j pic.twitter.com/soQ9GqdLLZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

ويملك هالاند شرطا جزائيا يبلغ 75 مليون يورو لخروجه الصيف القادم من بروسيا دورتموند كما يطالب براتب يتراوح ما بين 25 و30 مليون يورو سنويا. ولا يمانع ريال مدريد في تلبية الشروط المالية لصفقة المهاجم النرويجي لأنه سيضم النجم الفرنسي كليان مبابي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الصيف القادم.

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو فقط، وسجل 23 هدفا وصنع 6 في 20 مباراة الموسم الحالي