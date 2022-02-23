ريال مدريد يطالب هالاند بالبقاء في بروسيا دورتموند لموسم آخر

قالت محطة ”كادينا سير“ الإسبانية إنه في حال خروج بروسيا دورتموند أمام رينجرز الأسكتلندي في الدوري الأوروبي، يوم الخميس، بعد خسارته على أرضه 4-2 في مباراة الذهاب، سيعقد مينو رايولا اجتماعا مهما مع لاعبه إرلينغ هالاند لمناقشة مستقبله.

وأضافت المحطة الإذاعية أنه توجد خمسة عروض على الطاولة أمام المهاجم النرويجي الشاب من مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى ذلك، هناك عرض تجديد رائع من دورتموند، لكن اللاعب لا يفكر فيه.

ويبدو مانشستر سيتي الأوفر حظا حاليا في التعاقد مع اللاعب، لكن ريال مدريد يريد إقناع هالاند بالبقاء لمدة عام آخر في دورتموند قبل انتقاله إلى سانتياغو برنابيو.

ويرجع ذلك الاقتراح إلى أن ريال مدريد يلقي بثقله على التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، ويدرك تماما أنه من المستحيل عليه من الناحية المالية التعاقد مع اللاعبين الموسم المقبل.

الإعلامي فيكتور مالو يؤكد أن مصدر قريب من النرويجي هالاند قال له بأن اللاعب لن يذهب الى ريال مدريد ابدًا في حال إنتقال مبابي للنادي الإسباني pic.twitter.com/O7FwapeLHC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

وبالنظر إلى هذا الوضع، يريد ريال مدريد من هالاند أن يدرك أنه إذا انضم للفريق الموسم المقبل مع مبابي فإنه سيكون صفقة رائعة بالطبع، لكن الدولي الفرنسي سيكون نجم الفريق.

أما إذا تم الانتقال في العام التالي، فسيكون هالاند هو النجم، لذلك وعلى الرغم من اعتقاد النادي الملكي أن هالاند سينتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، إلا أنه لا يمكن استبعاد أنه يمكن إقناعه بالبقاء في البوندسليغا لمدة موسم واحد.

ويطمح ريال مدريد في تشكيل ثلاثي هجومي رائع في غضون عامين، يتكون من مبابي هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق الحالي.

وأصبح هالاند من أبرز لاعبي دورتموند منذ انضمامه من لايبزيغ الألماني في 2020، حيث سجل 80 هدفًا مذهلاً في 79 مباراة مع النادي الألماني.

ويتنافس العديد من كبار أندية أوروبا للحصول على خدمات المهاجم النرويجي في الصيف المقبل بفضل تألقه اللافت مع دورتموند، حيث يتردد أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما سيكون متاحا مقابل نحو 62.7 مليون جنيه إسترليني، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده، وهو مبلغ بسيط بالنسبة للعديد من الأندية.