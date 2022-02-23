نيمار يثير غضب جماهير باريس سان جيرمان: "حاولت عمل كل شيء" للعودة إلى برشلونة

زعم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه ”حاول كل شيء“ للعودة إلى برشلونة قبل انتقال ليونيل ميسي إلى حديقة الأمراء.

وصدم باريس سان جيرمان عالم كرة القدم عندما تعاقد مع نيمار مقابل 200 مليون جنيه إسترليني في العام 2017، لكن البرازيلي أصر على أنه بذل قصارى جهده للعودة إلى برشلونة منذ ذلك الحين.

وفي مايو 2021 كرّس نيمار مستقبله إلى حديقة الأمراء بتوقيع عقد جديد يبقيه في العاصمة الفرنسية حتى العام 2025 – وفي ذلك الوقت سيبلغ 34 عاما تقريبا.

وفي حديثه إلى أسطورة البرازيل رونالدو في بودكاست Fenomenos، قال نيمار: ”حاولت العودة إلى برشلونة. لقد جربنا كل شيء“.

وأضاف: ”لكن لم يكن ذلك ممكنا حتى جاء ميسي ولعب معي في حديقة الأمراء“.

يذكر أنه في وقت سابق أثار المهاجم البرازيلي غضب جماهير باريس سان جيرمان بأفعاله، وأعطاه ألتراس النادي الكثير من التحذيرات لعدة أشهر.

وخاطر نيمار بإغضاب جماهير باريس سان جيرمان مرة أخرى من خلال الزعم أنه فعل كل ما في وسعه لمحاولة العودة إلى برشلونة.

كان ذلك قبل وصول ليونيل ميسي المفاجئ إلى ”بارك دي برينس“ الصيف الماضي، بعد سنوات من محاولة إقناع زميله القديم بالعودة.