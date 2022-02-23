مسؤول بالدوري الأمريكي ينتقد تصريحات نيمار

أعرب دون غاربر، مفوض الدوري الأمريكي، عن غضبه من التصريحات التي أدلى بها البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بشأن رغبته في إنهاء مسيرته والاعتزال بالدوري الأمريكي، لأن الموسم هناك قصير، ويمكنه الحصول على راحة 3 أو 4 أشهر.

وقال دون غاربر، في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء: ”لسنا بحاجة إلى جلب أسماء كبيرة في نهاية مشوارهم، لأنهم قرروا التقاعد في أمريكا، نريد أن تدور قصتنا حول اللاعبين الشباب الذين يأتون إلى هنا في المراحل الأولى أو في بداية حياتهم المهنية وجعل دورينا المفضل لديهم“.

وأضاف: ”إذا كان اللاعبون الكبار لا يريدون القدوم للعب وترك بصمة كبيرة، واحترام الدوري والجماهير، فنحن لا نريدهم“.

وتابع: ”عندما رحل زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه الأمريكي، لم يقل أحد إنه ذاهب إلى إيطاليا للاعتزال هناك“.

وأردف مفوض الدوري الأمريكي: ”بصراحة، شعرت بالإهانة مما قاله نيمار“.

The Major League Soccer's commissioner Don Garber warns football’s global stars that US clubs aren’t their retirement homes. | @Reuters https://t.co/RHLbhCipy6 — INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) February 23, 2022

ولم يحدد لاعب برشلونة السابق موعدا لاعتزاله، لكنه أضاف أنه سيلعب على الأقل حتى نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال نيمار: ”أقول لأصدقائي مازحا إنني سأعتزل عندما أبلغ 32 عاما. لكنها مجرد مزحة. لا أعرف“.

وانتقل البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقد اللاعب مع النادي الكتالوني وهي 222 مليون يورو، وبات أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وسجل نيمار مع باريس سان جيرمان 91 هدفا وصنع 56 في 132 مباراة، علما أنه شارك الموسم الحالي في 16 مباراة فقط، سجل فيها 4 أهداف وصنع 4، حيث غاب كثيرا بسبب الإصابات.

ونال نيمار مع باريس سان جيرمان 3 ألقاب في الدوري الفرنسي، و3 في كأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة، و3 في كأس السوبر.

وسبق أن سجل نيمار مع برشلونة 105 أهداف وصنع 76 في 186 مباراة، في مختلف المسابقات، في حين شارك مع سانتوس في 134 مباراة، سجل فيها 70 هدفا وصنع 35.

وحصد النجم البرازيلي مع برشلونة لقبا في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقبا في كأس السوبر الإسباني، ولقبا في كأس العالم للأندية، ولقبا في كأس السوبر الأوروبي.