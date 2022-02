مسؤول بالدوري الأمريكي ينتقد تصريحات نيمار

أعرب دون غاربر، مفوض الدوري الأمريكي، عن غضبه من التصريحات التي أدلى بها البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، بشأن رغبته في إنهاء مسيرته والاعتزال بالدوري الأمريكي، لأن الموسم هناك قصير، ويمكنه الحصول على راحة 3 أو 4 أشهر.

وقال دون غاربر، في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء: ”لسنا بحاجة إلى جلب أسماء كبيرة في نهاية مشوارهم، لأنهم قرروا التقاعد في أمريكا، نريد أن تدور قصتنا حول اللاعبين الشباب الذين يأتون إلى هنا في المراحل الأولى أو في بداية حياتهم المهنية وجعل دورينا المفضل لديهم“.

وأضاف: ”إذا كان اللاعبون الكبار لا يريدون القدوم للعب وترك بصمة كبيرة، واحترام الدوري والجماهير، فنحن لا نريدهم“.

وتابع: ”عندما رحل زلاتان إبراهيموفيتش عن فريقه الأمريكي، لم يقل أحد إنه ذاهب إلى إيطاليا للاعتزال هناك“.

وأردف مفوض الدوري الأمريكي: ”بصراحة، شعرت بالإهانة مما قاله نيمار“.

The Major League Soccer's commissioner Don Garber warns football’s global stars that US clubs aren’t their retirement homes. | @Reuters https://t.co/RHLbhCipy6

— INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) February 23, 2022