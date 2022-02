فابريزيو رومانو: ريال مدريد يستهدف تمديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2027

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، والذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلونتينو بيريرز تخطط لتمديد تعاقدها مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، في ظل تألقه الكبير الفترة الماضية.

وينتهي عقد فينيسيوس بعد موسمين ويرغب ريال مدريد في تمديده عقب تألق البرازيلي الدولي في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني، كارلو أنشيلوتي.

أوضح رومانو، عبر حسابه على ”تويتر“، أنه من المتوقع أن يمتد العقد الجديد للنجم البرازيلي حتى صيف 2027.

Real Madrid will offer Vinícius Júnior a new contract in the coming months, as expected. Everyone in the club approves a long-term contract for the Brazilian star, including Florentino Perez. ⚪️🇧🇷 #RealMadric

Potential new deal will be until June 2027. To be discussed soon. pic.twitter.com/tFy6GuXg7j

