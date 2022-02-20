ترتيب الدوري الإسباني: أوباميانغ يقود برشلونة لاكتساح فالنسيا والارتقاء للمركز الرابع

افتتح النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، سجله التهديفي مع فريقه برشلونة، بعدما أحرز هدفين قاد بهما الفريق الكتالوني للفوز 4-1 على مضيفه فالنسيا، اليوم الأحد، في الجولة 25 لبطولة الدوري الإسباني.

بدأ أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 23 لبرشلونة، الذي انضم لصفوفه في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد فسخ عقده مع فريقه السابق آرسنال، قبل أن يضيف الهولندي فرينكي دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وعاد أوباميانغ، الذي شارك كأساسي للمرة الأولى مع برشلونة في البطولة، لهز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث للضيوف، وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 38، غير أن كارلوس سولر أشعل المباراة من جديد بتسجيله هدفاً لمصلحة فالنسيا في الدقيقة 52.

وأحبط برشلونة محاولات لاعبي فالنسيا في العودة للمباراة، بعدما أضاف بيدري الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 63، ليحقق الفريق فوزه الأكبر ببطولة الدوري المحلي تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

ويأتي هذا الفوز العريض، ليرفع من معنويات لاعبي برشلونة، قبل لقاء الفريق المرتقب مع مضيفه نابولي الإيطالي، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

ارتفع رصيد برشلونة، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للبطولة بتعادله المخيب مع جاره اللدود إسبانيول، إلى 42 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب البطولة، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد الذي تراجع للمركز الخامس، علماً بأن فريق المدرب تشافي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد فالنسيا، الذي لم يحقق أي انتصار في المباريات السبع الأخيرة بالمسابقة والتي حصد خلالها نقطتين فقط، عند 30 نقطة في المركز 12.

إشبيلية يهدر المزيد من النقاط بتعادله مع إسبانيول

وفي وقت سابق ‬‬تعرضت آمال إشبيلية صاحب المركز الثاني في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لضربة اليوم الأحد بتعادله 1-1 مع إسبانيول وهو التعادل الرابع له في آخر خمس مباريات بالمسابقة.

تقدم إشبيلية عبر رافا مير في الدقيقة 36 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة بابو جوميز العرضية لكن أصحاب الضيافة أدركوا التعادل حين سدد سيرجي داردير ضربة رأس من مسافة قريبة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأنهى إشبيلية اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع الفرنسي جول كوندي في الدقيقة 76 حين فقد أعصابه واعتدى على خابي بوادو.

وازدادت متاعب إشبيلية بخروج المهاجم أنطوني مارسيال في وقت مبكر بالشوط الأول بسبب إصابة بالساق اليسرى.

ويملك فريق المدرب يولن لوبتيجي 51 نقطة من 25 مباراة بفارق ست نقاط خلف المتصدر ريال مدريد بينما يتقدم بثماني نقاط على ريال بيتيس الثالث في الترتيب والذي يستضيف مايوركا في وقت لاحق اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: