سبورت: باريس سان جيرمان يطالب هالاند بانتظار حسم موقف مبابي من أجل ضمه

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن مسؤولي باريس سان جيرمان تواصلوا مع ممثلي النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند؛ في محاولة لحثه على الانتظار حتى الميركاتو الصيفي من أجل ضمه، حال التأكد من رحيل كيليان مبابي، إلى ريال مدريد.

صاحب الـ21 عاما أثيرت الكثير من التكهنات بشأن مستقبله مع دورتموند عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل إمكانية رحيله مقابل 75 مليون يورو، حسبما ينص العقد المبرم بينهما.

بينما ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض المهاجم الفرنسي حتى الآن، كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي سان جيرمان طلبوا من ممثلي اللاعب أن ينتظروا عدة أسابيع قبل حسم مستقبله، موضحة أنهم يريدون التأكد خلال الأسابيع المقبلة من مستقبل مبابي، وإذا كان الأخير لديه نية للتجديد، أم أنه سيرحل مجانا في الصيف المقبل.

وأوضحت أنه حال إصرار النجم الفرنسي على الانتقال إلى ريال مدريد، فإن مسؤولي باريس سيبذلون قصارى جهدهم لحسم صفقة هالاند.

#Ligue1 🔴🔵 ⚠️ Petición del PSG a Erling Haaland 📅 El club parisino cree que el caso Mbappé puede quedar listo para sentencia en 15 díashttps://t.co/nJJePuFCx0 — Diario SPORT (@sport) February 20, 2022

وكشفت ”سبورت“ أن مسؤولي باريس مستعدون لمعرفة العرض الأعلى الذي سيحصل عليه هالاند؛ كي يمنحوه عرضا أفضل منه، رغم أن اللاعب النرويجي لا يزال يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفة إسبانية، مؤخرا إلى وجود صراع بين ريال مدريد وبرشلونة، على ضم هالاند، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لفعل أي شيء؛ من أجل ضم النجم النرويجي إلى صفوف الفريق؛ وذلك نظرا لأنه قطع وعدا أمام جماهير البارسا، ولا يريد إحباطهم، حسب صحيفة ”ماركا“.

وتابعت الصحيفة أن ”كلا الفريقين أجريا اتصالات مكثفة مع وكلاء إيرلينغ هالاند، خلال الأيام الأخيرة، من أجل ضمه“.

وساهم هالاند بما مجموعه 23 هدفا وستة تمريرات حاسمة في 20 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، لكنه تغيب عن الخسارة 4/2 في الدوري الأوروبي أمام رينجرز في منتصف الأسبوع؛ بسبب الإصابة.

وكان باريس سان جيرمان، قدّم عرضا ضخما لنجمه مبابي، لتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو، ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو، لكن المهاجم الفرنسي رفض العرض؛ رغبة منه في الرحيل إلى ريال مدريد.