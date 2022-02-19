ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهزم ألافيس ويوسع الفارق في الصدارة

حقق ريال مدريد فوزا مثيرا على حساب نظيره ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وافتتح الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، شريط الأهداف للفريق الملكي.

وتحصل أسينسيو على الكرة على حدود منطقة جزاء ألافيس، ليمهدها قبل أن يسدد الكرة بقدمه اليسرى، بدقة وقوة رائعتين لتسكن الشباك معلنةً تقدم الميرنغي بأول أهداف اللقاء عند الدقيقة 63.

هدف ولا أروع يسجله ماركو أسينسيو لنادي #ريال_مدريد في شباك ألافيس.#ريال_مدريد_ألافيس pic.twitter.com/Y6MDz4RIkw — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال بعد تلقيه عرضية رائعة من الجهة اليمنى ليحولها مباشرة في مرمى ألافيس، في الدقيقة 80.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، واصل ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، فيما توقف رصيد ألافيس عند النقطة 20 في المركز الـ18.

أتلتيكو مدريد يعود للانتصارات أمام أوساسونا

وفي مباراة أخرى، تعافى حامل اللقب المتعثر أتلتيكو مدريد من هزيمة صادمة بوسط الأسبوع أمام ليفانتي متذيل الترتيب ليسحق أوساسونا 3-صفر بأداء مقنع اليوم السبت.

وهز المهاجمون جواو فيلكس ولويس سواريز وأنخيل كوريا الشباك ليحتل فريق المدرب دييغو سيميوني المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 25 مباراة بفارق 12 نقطة خلف المتصدر ريال مدريد ومتقدما بثلاث نقاط على برشلونة الذي تتبقى له مباراة أمام أتليتيك بيلباو غدا الأحد.

وسيخفف الهدف من أعباء مهاجم البرتغال فيلكس الذي عانى ليكتسب ثقة سيميوني وبدأ أساسيا للمرة الثالثة فقط مع أتليتيكو في آخر 15 مباراة بالدوري.

وتابع فيلكس، الذي ضمه أتليتيكو مقابل 126 مليون يورو (143 مليون دولار)، كرة مرتدة من الحارس بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة وبعد الاستراحة صنع هدفا لسواريز الذي سدد كرة من فوق الحارس سيرجيو هيريرا من مسافة بعيدة.

وأكمل كوريا الثلاثية من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة الأخيرة.

وصنع أتلتيكو معظم فرصه بعد التقدم المبكر وكان حارسه يان أوبلاك صامدا عند الاختبارات وأوقف محاولات من ناتشو فيدال وديفيد جارسيا في الشوط الأول.

وجاءت أفضل فرصة لأوساسونا في وقت متأخر بالشوط الأول حين سدد المهاجم الكرواتي أنتي بوديمير ضربة رأس ارتطمت بالقائم.

لكن أتلتيكو كان حاسما وسجل مرتين من ثلاث تسديدات على المرمى في الشوط الثاني.