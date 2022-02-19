أغويرو يحلم بالانضمام للطاقم التدريبي لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

يأمل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أن يكون مع المنتخب في كأس العالم 2022، بعد أسابيع من إعلانه اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن سيرجيو أغويرو اعتزال كرة القدم؛ بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب، بعد مسيرة استمرت 18 عاما، سجل فيها أكثر من 400 هدف مع الأندية ومنتخب الأرجنتين الأول.

مانشستر سيتي يتجه لتعيين سيرجيو أغويرو سفيرا للنادي https://t.co/KkPkDssrTX pic.twitter.com/BFPEoh4adR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وبسؤاله عن كأس العالم 2022 قال أغويرو في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”سأذهب إلى كأس العالم. سوف نعقد اجتماعًا هذا الأسبوع. أريد أن أكون هناك. هناك فكرة الانضمام إلى الطاقم الفني، تحدثنا مع ليونيل سكالوني وكذلك مع كلاوديو تابيا (رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم). علينا أن نحاول إضفاء طابع خاص عليها لمعرفة ما يمكن القيام به“.

وعن الفترة القصيرة التي قضاها في برشلونة قال أغويرو: ”كنت سعيدًا جدًا بالوصول إلى برشلونة واللعب مع ليو ميسي. من الواضح أنه لم يكن من أجل المال. كان الناس سعداء. خسرنا أمام ريال مدريد لكنني سجلت هدفا ضدهم. أستطيع أن أقول إن هدفي الأخير كان ضد مدريد“.

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وتحدث أغويرو عن بداية علاقته بليونيل ميسي وأوضح: ”عندما كنت في تدريب تحت 17 عاما تزامن ذلك مع ليو تحت 20 عاما، كان هناك، لم أكن أعرف من هو. سألته ما اسمك؟ وقال ميسي. هذا هو المكان الذي قابلته فيه“.

وأتم: ”بعد كوبا أمريكا كان يشعر بالارتياح. لقد كان شيئًا كنا نبحث عنه لفترة طويلة. حتى عندما كنا نلعب بلايستيشن اعتدنا أن نلعب مع ميسي، فهو تنافسي للغاية. إنه يعجبني“.

وبشأن وضعه الصحي أفاد لاعب أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي السابق: ”قلبي حذرني من قبل. قبل عشرة أيام من مواجهة ديبورتيفو ألافيس، كنت أعاني من عدم انتظام ضربات القلب في التدريبات. يبدو أن كل شيء كان على ما يرام ثم حدث ذلك في المباراة. لم أتوقع ذلك أيضًا، أخبرت القائد ”أشعر بالدوار“ وهناك رأوني أمسك بصدري. شعرت وكأنني كنت أغرق“.

وتابع: ”عندما أخبروني في الفحص النهائي أنه يجب علي ترك كرة القدم بدأت في العلاج. قبل الخروج لحضور المؤتمر لم أستطع تحمل ذلك وبدأت في البكاء“.