مبابي يشترط رحيل راموس وإنهاء سيطرة ميسي ورفاقه للاستمرار مع باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن عدد من النقاط التي طالب بها النجم الفرنسي كليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده والتي لم يتم تنفيذها رغم رغبة النادي الفرنسي حاليًا بتنفيذ أي شيء للإبقاء على نجمه ومنعه من الرحيل إلى ريال مدريد بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن كليان مبابي طالب بأن يكون النجم الأول للفريق على أرضية الملعب، وهو ما يعني التوقف على طريقة اللعب التي تلائم فقط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، عبر التركيز على جهة اللعب في اليمين أو وسط الميدان.

كما شكك كليان مبابي برغبة الإدارة لخلق فريق تنافسي من خلال التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، وأبلغ الإدارة بذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان مستعد لبيع قائد ريال مدريد السابق، الصيف المقبل، في حال تجديد عقد النجم الفرنسي.

كما وعدته الإدارة بأن يكون المنفذ الرئيس لضربات الجزاء في الفريق، وهو ما يفقده حاليًا لصالح ليونيل ميسي ونيمار، كما أنه لن يكون المنفذ الأول في ريال مدريد في ظل تواجد كريم بنزيما.

ويشكك كليان مبابي بقدرة إدارة النادي الفرنسي على فرض الالتزام بالمواعيد، والسلوك غير المناسب في غرف الملابس.

كما أنه –وفقًا للصحيفة- لا يفهم الامتيازات التي يتمتع بها لاعبون من أمريكا الجنوبية، ويرغب برؤية الإدارة قادرة على إنهاء هيمنتهم على النادي من خلال فرض الانضباط والعقوبات.

ويضغط باريس سان جيرمان بقوة على النجم الفرنسي كليان مبابي لتجديد عقده ومنعه من الرحيل مجانًا لريال مدريد، الصيف المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية تقديم عرض راتب خيالي يصل مليون يورو أسبوعيًا ومنحة توقيع تصل إلى 25 مليون يورو لإغرائه بالبقاء.

كما تقترح إدارة الفريق الفرنسي عقدًا قصير الأمد لمدة سنتين، وشرطًا جزائيًا للرحيل، في صيف 2023، وذلك مقابل أن يشارك بكأس العالم في قطر برفقة المنتخب الفرنسي وهو لاعب في باريس سان جيرمان.