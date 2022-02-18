سبورت: ريال مدريد يبرم اتفاقا يقربه من التعاقد مع هالاند

كشفت وسائل إعلام إسبانية اليوم الجمعة عن اقتراب المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني من الانتقال لريال مدريد.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن ريال مدريد أبرم ”اتفاقية تفضيلية“ مع البرازيلية رافاييلا بيمنتا محامية مينو رايولا ووالد هالاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أبرم اتفاقية تفضيلية مع ممثلي هالاند، وهي خطوة حاسمة تضع مدريد في المقدمة عن باقي الأندية التي ترغب في ضم النرويجي بما في ذلك برشلونة.

وأفادت ”سبورت“ أنها علمت أن ممثلي ريال مدريد عقدوا قمة حاسمة في موناكو شهدت تواجد رافاييلا بيمنتا المحامية البرازيلية والذراع الأيمن لمينو رايولا، الذي كان يتعافى في ميلان بسبب مشكلة صحية حساسة، وكان والد اللاعب، ألف إنجي هالاند، مسؤولاً عن إبرام الاتفاق نيابة عن اللاعب.

وأوضحت أن إغلاق العملية سيعتمد على رغبات هالاند، إذا قرر مغادرة بروسيا دورتموند الصيف المقبل، فسيضطر ريال مدريد إلى اتخاذ الخطوة والتوقيع معه دون انتظار العام الذي كان سيطلب فيه التمديد.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد عام 2023، وفي ظل التقارير التي تؤكد اتفاق ريال مدريد مع هالاند فإن الميرنغي سيكون عليه التعامل مع تواجد بنزيما وهالاند ومبابي وفينيسيوس جونيور.

وسيتعين على ريال مدريد إبرام اتفاق مع بروسيا دورتموند حيث من المقرر أن تكلف الصفقة 75 مليون يورو ، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب، لكن يمكن تخفضيها حال شهدت تواجد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وسجل هالاند 23 هدفا وصنع 6 في 20 مباراة الموسم الحالي، ليصل إلى تسجيل 80 هدفا وصناعة 21 في 79 مباراة.

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 في صفقة كلفت النادي الألماني 20 مليون يورو، بعقد حتى يونيو 2024.