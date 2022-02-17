محكمة إسبانية تُلزم صامويل إيتو بدفع 1400 يورو شهريا لابنة غير شرعية

أقرت محكمة إسبانية بأن صامويل إيتو أسطورة برشلونة السابق والرئيس الاتحاد الكاميروني الحالي أبا لأبنة غير شرعية تبلغ من العمر 22 عاما.

ولم يحضر أسطورة الكاميرون البالغ عمره 40 عامًا إجراءات المحاكمة في العاصمة الإسبانية مدريد ولم يعترف أبدًا بأنه والد الشبابة إريكا دو روزاريو نيفيس.

ومع ذلك أصدرت المحكمة رقم 83 في مدريد حكما يوم الخميس بإنهاء الإجراءات القانونية للدعوى التي رفعتها والدة الفتاة في عام 2018، والتي تزعم أنها أنجبت من إيتو ابنهما إريكا.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن أديليوسا والدة الشابة إريكا التقت بإيتو في ملهى ليلي في مدريد عام 1997، عندما كان يلعب في ليغانيس الواقع بالقرب من مدريد.

وأمضى إيتو موسم 1997-1998 على سبيل الإعارة في ليغانيس قادما من ريال مدريد وسجل أربعة أهداف في 30 مباراة قبل العودة إلى سانتياغو برنابيو.

وتطورت العلاقة بين النجم الكاميروني وأديليوسا التي قالت في دعواها القضائية إنها اكتشفت حملها في فبراير/شباط 1998، حسب وكالة الأنباء الإسبانية (EFE).

وأضافت الدعوى أن إيتو ”أبلغها أنه سيتصرف بمسؤولية تجاه الطفل، رغم أنه أبلغها بأنه من الأفضل ألا تنجب هذا الطفل“.

وتابعت أديليوسا أنه ”أثناء الحمل حاولت التواصل مع والد ابنتها المستقبلي (إيتو) لكنه لم يرد على مكالماتها الهاتفية أو رسائلها الإلكترونية“.

وكان إيتو يلعب في إسبانيول في ذلك الوقت على سبيل الإعارة من مدريد مرة أخرى، لكن أديليوسا دفعت الدعوى في عام 2018 لأنها قدمت أدلة بيولوجية تدعم شهادتها بأن إريكا ابنة إيتو.

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يمثل إيتو أمام المحكمة في أي وقت أثناء الإجراءات ولم يكن حاضراً أثناء صدور الحكم والذي قضت فيه المحكمة بإلزام المهاجم الكاميروني بدفع 1400 يورو (1167 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا، للشابة بداية من تاريخ رفع الدعوى.

ويعتبر إيتو أحد أفضل لاعبي القارة الافريقية على الإطلاق، وقد تألق في صفوف برشلونة بين عامي 2004 و2009، وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين قبل أن يضيف لقبا آخر مع إنتر ميلان في 2010.

وقد قضى فترات مع أنجي ماخاتشكالا الروسي وتشيلسي وإيفرتون في إنجلترا قبل أن يلعب مع سامبدوريا وأنطاليا سبور وكونيا سبور ثم أنهى مسيرته مع نادي قطر عام 2019.

كما فاز إيتو بلقبين لكأس الأمم الأفريقية وميدالية ذهبية أولمبية مع منتخب بلاده، ويشغل خاليا منصب رئيس الاتحاد الكاميروني وساهم بشكل كبير في تنظيم كأس الأمم الافريقية في بلاده التي اختتمت الشهر الحالي بفوز السنغال باللقب ومصر بالمركز الثاني فيما احتلت الكاميرون المركز الثالث.